Baltar acusa a la Federación para la Defensa de la Salud Pública de no ser neutral en sus informes

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha asegurado que el único informe que coloca actualmente a la sanidad canaria a la cola de las comunidades autónomas es el de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública, "que, como ellos dicen, no son partidistas pero tampoco son neutrales".

En comparecencia parlamentaria, el consejero señaló que para reconocer el problema de la sanidad canaria no se pueden usar sistemas de medida que están "a favor de parte" y quiso dejar claro que la Consejería no desprecia "ningún sistema de medida, ni siquiera las valoraciones subjetivas".

José Manuel Baltar indicó que no se puede ser neutral cuando el mismo día que tomaron posesión Carmen Montón y María Luisa Carcedo la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública publicó sendos comunicados en los que valoraba la idoneidad de ambas para afrontar los problemas de la sanidad pública, y que cuando él tomó posesión lo definieran como "la zorra que cuidaba de las gallinas".

Pese a ello, aclaró que llegó a invitar a los representantes de la Federación para formar parte de los equipos de trabajo de la Consejería, invitación que declinaron. Además, incidió en que el barómetro sanitario de 2017 indica que, por primera vez, la población canaria prefiere lo público a lo privado, alcanzando una valoración de 6.10, cuando hace dos años estaba en el 4.9.

Román Rodríguez, de NC, dijo que la sanidad publica española retrocedió "significativamente" en el ranking mundial por los recortes y alguna norma que limitó y quitó derechos, un impacto que ha afectado de forma desigual en todo el territorio nacional y que en el caso de Canarias ha hecho que la sanidad pública esté a la cola de las comunidades.

Rodríguez aclaró que en el informe de la Federación hay parámetros que son "indiscutibles" y consideró "poco inteligente y muy socorrido atacar al mensajero", algo que, en su opinión, "es muy propio de análisis mediocres". Además, se preguntó por qué no existen informes hechos por la Administración pública.

Respecto al barómetro sanitario de 2017, apuntó que el peor resultado en cuanto a la valoración de la sanidad pública lo tiene Canarias, pues mientras un 5,4% de la población española opina que el sistema sanitario está 'fatal', en Canarias se llega al 12,3%, más del doble. "¿Eso es manipulación o la opinión de la gente?", cuestionó.

Más de 120 días de espera.

Por parte del Grupo Mixto, Melodie Mendoza apuntó que hace más de diez años que el informe de la Federación pone a Canarias última o penúltima en la lista de la sanidad pública, y Juan Márquez, de Podemos, indicó que el informe de la Federación no puede ser neutral porque "defiende lo público frente a lo privado", y quiso dejar claro que los criterios que usa para baremar a las comunidades es el mismo.

El diputado popular Zacarías Gómez admitió que el informe de la Federación no le guste al consejero, pero afirmó que la situación de la sanidad pública canaria se debe a un modelo de gestión en el que "no se trata de gastar más y de echar más madera, sino de gastar mejor y ser eficiente con ese gasto porque los recursos no son infinitos".

Marcos Hernández (PSOE) consideró que a cualquier responsable público debería "sonrojarle" el informe de la Federación y lamentó no haber escuchado al consejero "ni un solo atisbo de autocrítica". Añadió, además, que el informe apunta que la situación "crítica" de la sanidad canaria tiene que ver con la desinversión y el elevado grado de privatización, lo que significa que "se ha invertido más pero mal".

Por último, la diputada nacionalista Guadalupe González Taño hizo hincapié en que el informe de la Federación para la Defensa de la Salud Pública se basa en requisitos metodológicos "insuficientes" y quiso recordar que, según los técnicos de la Consejería de Sanidad, no es un estudio con parámetros metodológicos válidos. En su opinión, lo que hay que poner en valor son los sucesivos incrementos presupuestarios que se han producido año tras año en Sanidad, y cómo esto ha terminado dando resultados.