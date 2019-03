Canarias, la segunda comunidad con más rupturas matrimoniales en 2018

Canarias volvió a ser la segunda comunidad con más rupturas matrimoniales el año pasado, cuando se registró una media de casi 15 demandas de separación al día, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.



El archipiélago registró una media de 26,7 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes durante 2018, mientras en todo el territorio nacional la media fue de 23,9 rupturas por cada 100.000 habitantes, 2,8 puntos por debajo de la canaria, se indica en un comunicado.



Canarias se sitúa así como la segunda comunidad con más rupturas matrimoniales, solo superada por la Comunidad Valenciana, con una tasa de 27,9 demandas por cada 100.000 habitantes -1,2 puntos más-.



La comunidad con menos pleitos civiles de este tipo fue Castilla y León, con una tasa del 18,6.



Los datos evidencian que tanto en la parte más alta de la tabla como en la más baja se repite la fotografía de 2017, año en el que la Comunidad Valenciana fue la que más demandas registró (28 por cada 10.000 habitantes), Canarias la segunda (27,9) y Castilla y León la última (19,1).



Los ciudadanos residentes en las islas presentaron durante el año pasado un total de 5.686 litigios de disolución matrimonial -esto es, de demandas de nulidad, separación o divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas-, lo que supone una media de 15,5 al día.



En la comparativa interanual, Canarias había computado en 2017 un total de 5.879 demandas matrimoniales, lo que implica que el año pasado la cifra se redujo en un 3,2% con respecto al ejercicio anterior.



Por provincias, Las Palmas computó 2.861 pleitos matrimoniales (una media de 7,8 al día) en 2018, un 1,09% más que Santa Cruz de Tenerife, que registró 2.830 (7,7 litigios de pareja cada jornada).



En el ámbito nacional, las demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2018 en los órganos judiciales, 111.704, fueron un 2,4 por ciento menos que las presentadas en 2017.



Todas las formas de disolución matrimonial mostraron disminuciones interanuales.



Las 62.241 demandas de divorcio consensuado fueron un 2,8 por ciento menos que las de 2017; las 44.433 demandas de divorcio contencioso, un 1,3 por cien menos; las 3.395 de separación consensuada, un 7,9 por ciento menos; y las 1.635 de separación contenciosa, un 7,2 por ciento menos.



Se presentaron 134 demandas de nulidad, un 5,6 por ciento menos que en 2017.



En 2018 se presentaron 11.366 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 7,1 por ciento más que el año anterior; de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas se presentaron 33.666 demandas, un 1,3 por ciento menos que en 2017.



De medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 19.281 consensuadas, un 4,3 por ciento más; y 28.188 no consensuadas, un 0,6 por ciento menos que en el año anterior.