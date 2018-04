Cientos de personas muestran su indignación en Canarias por la sentencia de ‘La Manada’: “Yo sí te creo”

Canarias ha mostrado este jueves por la tarde su indignación por la sentencia del caso La Manada. Cientos de personas se han sumado a las protestas convocadas en toda España, concentrándose y mostrando su apoyo a la víctima en las dos capitales del Archipiélago. El fallo de la Audiencia de Navarra, conocido esta misma mañana, condena a cada uno de los acusados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual, y no por violación. Además, rebaja las penas más de la mitad de lo que pedía la acusación, que eran 24 años.

A pesar de que en los hechos probados de la sentencia se aprecian “gemidos de dolor” por parte de la denunciante, la cual estaba “atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados”, el Tribunal reduce los hechos a “abuso sexual”. Por ello, los colectivos feministas han tachado este día como “muy triste” para la mujer a la que parece que “la justicia da la espalda”.

No es abuso, es violación, No es no o Si tocan a una, respondemos todas y el aclamado Yo sí te creo, que marcó un precedente en la primera gran manifestación por este mismo caso, son las principales consignas que han acompañado las protestas en el Archipiélago.

En Las Palmas de Gran Canaria, cada vez eran más las personas de distintas edades que se acercaban a la Calle Mayor de Triana, frente al Parque de San Telmo. Con pancartas, lemas en las camisetas y acompañadas de la batucada de la Red Feminista de Gran Canaria.

Elena María Suárez Pérez, una de las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria subrayó durante la concentración que la sentencia demuestra que hay "una justicia patriarcal” y que “con ella los tribunales dicen que no creen a las mujeres". Lamenta que este fallo envíe a la sociedad el mensaje de que "las mujeres debemos exponernos mortalmente para que se considere que hay una violación".

Sobre la gran cantidad de denuncias por violaciones que registra España cada día, se pronunciaron otras portavoces de este colectivo en la lectura de un manifiesto. “Debemos recordar que en el estado español violan al día a tres mujeres y solo una de cada ocho presenta denuncia”, exclamaron, para añadir que “la sentencia de hoy no ayuda a que las mujeres se decidan a denunciar”.

Concentración en la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife tras la sentencia de La Manada Tenerife Ahora

En Santa Cruz de Tenerife, la concentración tuvo lugar en la plaza Weyler bajo el lema Nosotras somos la manada. No es abuso, es violación y fue convocada por la Plataforma Feminista 8M Tenerife y otros colectivos. En la capital tinerfeña se gritaron también con fuerza las mismas consignas e insistieron en su apoyo a la víctima de esta violación en los sanfermines.

Para los colectivos feministas esta sentencia viene a minimizar lo que ocurrió aquella noche en esas fiestas. Subrayaron que es una muestra más de que nos encontramos ante una justicia patriarcal e insistieron en que no se puede olvidar que estos mismos hombres que hoy han sido condenados a nueve años por “abusos” están a la espera de otro juicio por los mismos hechos. Entonces, “¿Cuál es la justicia que nos ampara?”, lamentaban una y otra vez.

La decepción era palpable en todas las caras de tristeza de las personas que salieron a la calle este jueves. Esperaban una sentencia más acorde, aunque el hecho de que pasaran los meses y no llegara el fallo también hacía temerse lo peor. Al final, consideran que el mensaje que se queda es el de que los violadores pueden andar de manera impune y que, al parecer, “la calle y las noches no son de las mujeres, solo son de los hombres y no tenemos derecho a andar con libertad en pleno siglo XXI”, exclamaron.

Según recoge la agencia Efe, en Las Palmas de Gran Canaria se concentraron unas 500 personas, y en Santa Cruz de Tenerife más de medio millar.