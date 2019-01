Eclipse de 'superluna': una madrugada para mirar al cielo

Esta madrugada se producirá un eclipse total de luna que será visible en España y que durará 62 minutos; si las nubes lo permiten, se podrá observar a simple vista, sin instrumentos, y mejor desde un lugar sin contaminación lumínica.



Este evento astronómico, en el que la luna adquirirá el resplandor cobrizo tan característico de los eclipses lunares, será también visible en toda América, Europa Atlántica y parte de África.



Aunque en España se podrá disfrutar del eclipse en su totalidad, se verá mejor en la mitad oeste.



La Luna empezará a eclipsarse -entrada en la sombra terrestre- a las 4:33 horas peninsular y la fase de totalidad del eclipse, que durará 62 minutos, comenzará a las 5:41 horas y terminará a las 6:43 horas, según cálculos de la agencia estadounidense del espacio NASA.



Poco más de una hora para disfrutar de un evento que en España no se repetirá hasta mayo de 2022 -en noviembre de 2021 hay otro eclipse total de luna pero no será visible desde nuestro país-.



Para disfrutar del eclipse no es necesario un telescopio ni gafas especiales como ocurre con los eclipses solares, pero su visibilidad se podría ver afectada por la meteorología, por las nubes y lluvias.



Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hará peor tiempo en la mitad norte peninsular, Baleares e Islas Canarias occidentales que en el sur de la península, el mediterráneo y las islas orientales del archipiélago canario.



Popularmente este tipo de eclipses se conocen como "luna de sangre" porque la luna adquiere una tonalidad rojiza, consecuencia del comportamiento de la atmósfera terrestre frente a los rayos solares.



Esta capa de la Tierra, que actúa como una lente, desvía todos los componentes de la luz del Sol, excepto la rojiza, que sufre "un menor desvío" y tiñe la faz de la Luna.



Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando que los rayos solares puedan llegar al satélite, y el de esta madrugada coincide además con lo que se conoce como "superluna", aunque este no es un término astronómico.



Esto ocurre cuando, además de estar en fase de luna llena, el satélite se encuentra en su punto más cercano a la Tierra o perigeo.



Planetarios han organizado actos para divulgar este evento, como el de Madrid, donde se podrá ver en directo desde su sala de proyección principal con los comentarios de un astrónomo.



No obstante, un año más, habrá posibilidades de verlo desde casa: será retransmitido en directo desde el Observatorio del Teide a través del canal sky-live.tv con la colaboración del proyecto europeo STARS4ALL, informa el Astrofísico de Canarias en su web.