Hallados 40.000 nuevos documentos de Juan Negrín sobre Cataluña, el POUM y la Guerra Civil

La familia de Juan Negrín, el último presidente del Gobierno de la Segunda República, ha hallado en el sótano de su vivienda de París un baúl con unos 40.000 documentos desconocidos, muchos de los cuales tratan sobre el Estatut de Cataluña de 1933, el proceso al POUM y la Guerra Civil.



La presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín, Carmen Negrín, nieta del gobernante republicano, ha confirmado a Efe que esos documentos, cuyo hallazgo ha sido adelantado por RNE, aparecieron al intentar ordenar una colección de cerca de 8.000 libros que estaba almacenada en un sótano de la vivienda familiar, para preservarlos de las humedades que comenzaban a afectar a ese lugar.



"Tuvimos que hacer sitio y movimos unos baúles que yo creía que estaban vacíos desde hacía tiempo. Pero había uno que pesaba muchísimo y que llevaba la etiqueta documentos", relata Carmen Negrín, cuya fundación calcula inicialmente que, por el volumen del baúl, el descubrimiento puede ser de alrededor de 40.000 folios.



La nieta de presidente del Gobierno republicano y el investigador universitario que le estaba ayudando a seleccionar los libros que Negrín guardaba en el sótano no han tenido tiempo todavía para leer esos expedientes, pero sí que han hojeado muchos de ellos; sobre todo, aquellos cuyos títulos les han llamado la atención.



Una parte de ellos, explica Carmen Negrín, se remonta al periodo republicano previo a la Guerra Civil, cuando su abuelo era diputado. En esa parte de los papeles del baúl, destacan por su cantidad los documentos relativos al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1933.



Entre ellos, hay informes, debates y documentos emitidos por la Comisión Mixta en la que se debatió aquel Estatut.



También hay un volumen considerable de documentos que se refieren a uno de los momentos más importantes de la fase final de la Guerra Civil en el bando republicano: el proceso que condujo a la disolución del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM.



En mayo 1937, tras los enfrentamientos que militantes anarquistas y del POUM (partido de inspiración trostkista) mantuvieron en Barcelona con las autoridades de la República, buena parte de los dirigentes del POUM fueron detenidos y juzgados por rebelión.



El baúl inédito de Negrín contiene información sobre todo ese proceso, que él vivió en primera persona como presidente del Gobierno de la República, cargo al que fue promovido precisamente en mayo de 1937 en sustitución de Francisco Largo Caballero.



La colección de expedientes también contiene varios informes fechados en Londres, "de al menos dos centímetros de grosor", del Comité de No Intervención, el organismo creado a instancias de Francia y el Reino Unido con el propósito de evitar la intervención extranjera en la Guerra Civil española (algo que no cumplieron ni Alemania, ni Italia, ni tampoco la Unión Soviética).



Carmen Negrín explica que le ha sorprendido que algunos tienen fecha de 1943 -es decir, de cuatro años después de terminar la guerra en España-, y también que varios llevan impresos los sellos de secret y top secret, lo que obligará a consultar con el Reino Unido si esos documentos aún tienen la condición de clasificados.



La nieta de Negrín ya adelanta que la intención de la familia es que esos 40.000 documentos se trasladen a Las Palmas de Gran Canaria, para unirlos al archivo de la Fundación que custodia desde 2013 buena parte de su legado personal y político (unos 150.000 documentos de la República, la Guerra Civil y el exilio).



Sin embargo, antes tendrán que pedir permiso a los Archivos Nacionales de Francia, ya que la legislación de ese país determina que cualquier documento que lleve más de 50 años en su territorio se convierte automáticamente en documento francés.



Los Negrín no creen que haya problemas con ese trámite, porque el Gobierno francés ya autorizó en su momento a que se trasladase de París a Gran Canaria el grueso del archivo del líder republicano, con el Cabildo de la isla como depositario oficial.



"Quizás nos pidan un listado detallado, como la otra vez, lo cual retrasará un poco todo. Pero hay que hacerlo. Esos papeles son patrimonio de España", defiende la presidenta de la Fundación.



Al revisar los libros de Negrín que aún permanecen en el sótano, su nieta ha encontrado algunos que considera "muy interesantes", también por su relación con el POUM y los movimientos anarquistas y, sobre todo, por las dedicatorias que llevan.



Carmen Negrín recuerda que, cuando se disolvió el POUM y la biblioteca de ese partido salió a subasta, su abuelo pidió a un familiar que comprara para él todos los libros de ella que pudiera.



Entre esos libros de la biblioteca del POUM en manos de Negrín, detalla, han recuperado uno de una Asociación Anarcosindicalista aliada del partido de Andrés Nin con una dedicatoria manuscrita llamativa: de Joseph Goebbels, el ministro nazi de Propaganda.



También hay otro de 1933 con origen en la misma biblioteca del que solo se publicaron en su día 50 ejemplares firmado por una veintena de alemanes, junto a una foto de Hitler.



"Hay una cantidad de propaganda nazi impresionante en los libros que mi abuelo hizo comprar a mi tío cuando se disolvió el POUM. Da una idea de lo que era la biblioteca del POUM y de esa Asociación Anarcosindicalista. Es interesante ver las relaciones", añade.



Carmen Negrín no descarta que el legado de su abuelo de nuevas sorpresa. Ella cree que algún día tendrá que aparecer toda la parte de su exilio en Londres, sobre todo los documentos que su abuelo guardaba en relación con los republicanos que luchaban contra los nazis en la II Guerra Mundial y cuya memoria desearía reponer, porque "casi todos están enterrados bajo bandera de otro país".