Docentes y opositores exigen al Gobierno de Canarias que cumpla la ley

La asociación Opcan, que representa a un amplio colectivo de opositores y profesores que aprobaron las últimas oposiciones, solicita a la Consejería de Educación del Gobierno canario que reforme de inmediato el Decreto 74-2010 que regula las listas de empleo público en las islas.



En un comunicado remitido este sábado, Opcan afirma que la "injusticia" sufrida por unos opositores y docentes aprobados y sin plaza en la última oferta público de empleo de Secundaria y Formación Profesional, les llevó a manifestarse en contra de una ley autonómica que "blindó las listas docentes relegando a los que habían superado todas las pruebas a la cola".



Recuerda que eso fue así por "una disposición transitoria en la anterior Ley de Presupuestos promovida por los sindicatos, apoyada por el Gobierno regional y aprobada en el Parlamento canario".



"La lucha se ve parcialmente recompensada por la publicación el pasado mes de una resolución de la Consejería que coloca a los aprobados de la oposición a continuación del último integrante que haya trabajado hasta el pasado 31 de diciembre en centros públicos canarios, dando así cumplimiento a los Presupuestos de 2019", agrega Opcan.



A pesar del avance que esta medida ha supuesto y que ha permitido que muchos docentes aprobados sin plaza en 2018 estén siendo llamados a trabajar, la asociación subraya que "todavía hay un elevado número de docentes que, habiendo aprobado su oposición, no tienen opción de cubrir una de las miles de vacantes temporales en la enseñanza pública canaria".



Recuerda que esta recolocación "sigue blindando a los docentes con independencia del tiempo que haya trabajado, un día, un mes o un año, e incluso sin tener en cuenta si previamente ha aprobado o no una oposición".



La asociación Opcan exige al Gobierno canario que establezca los mecanismos necesarios para garantizar la participación en pleno derecho a los aprobados de la oposición (sin plaza) en la adjudicación de destinos del curso escolar 2019-2020 en primer orden de prelación, si lo que se pretende es mantener las listas de empleo "intocables", pero reconociendo a los aprobados.



O en su defecto, a continuación del último integrante de la lista de interinidad y sustituciones que haya prestado servicios hasta el 31 de diciembre, aceptando así que prevalezca la antigüedad sobre la capacidad en los trabajadores con un mínimo de tres años de servicios.



Recuerda que es ilegal que un docente que no lleve ese tiempo adquiera "derechos" de permanencia sobre una vacante temporal y que, en caso de disconformidad o disparidad de criterios, deberá optar por someter las listas de empleo público docente a ordenación conforme al mérito y capacidad por imperativo constitucional.



El colectivo advierte que continuará con las actuaciones necesarias para que el nuevo Decreto de listas de empleo público, que ha de estar confeccionado antes del próximo curso, atienda a todas las realidades, pero garantizando siempre el acceso igualitario a la función pública y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.



Respecto al problema de la estabilidad de los interinos, la asociación afirma que no se opone a que se busquen los mecanismos oportunos para dar lugar a ese fin, pero sin vulnerar un derecho fundamental de cualquier ciudadano como es el acceso igualitario a la función pública.