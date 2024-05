La Diputación Provincial de Badajoz ha aprobado este martes por unanimidad la constitución de una comisión no permanente de estudio que dará luz a la labor que desempeña David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, como director de la oficina de Artes Escénicas.

La creación de esta comisión, solicitada por el PP, ha sido acordada en un pleno extraordinario en el que solo se ha abordado este asunto y ha contado con el apoyo del Grupo Socialista, con mayoría absoluta, desde el convencimiento de que no hay nada que ocultar y de que todo responde a la estrategia de los populares de “enfangar” la vida política, como han dejado claro sus representantes.

El diputado del PP José Antonio Barrios ha recordado que el músico David Azagra, cuyo verdadero nombre es David Sánchez Pérez-Castejón, fue contratado por la Diputación de Badajoz en 2016 como coordinador de actividades de los Conservatorios de Música, apenas días después de que su hermano fuese nombrado secretario general del PSOE, y que posteriormente cambió este puesto, en 2021 y sin ningún tipo de proceso, por el del director de la oficina de Artes Escénicas, responsable del programa 'Ópera joven'.

Barrios ha destacado las dudas en cuanto a la imparcialidad que ya generó en su día el proceso de contratación de David Sánchez, lo que llevó al PP a pedir su cese. Además, ha criticado que en 2020 estrenase la ópera 'El elixir de amor', de Donizetti, que costó más de 130.000 euros de fondos provinciales y que contó con “escaso público” y que el año pasado hiciese lo mismo con obra operística 'La paz perpetua', que dispuso de un presupuesto de 128.000 euros y que apenas recaudó 2.000 euros en taquilla.

El programa 'Opera Joven' tuvo un presupuesto de 100.000 euros por parte de la Diputación de Badajoz en los años 2021 y 2022 y pasó en 2023 a 300.000 euros, un aumento sobre el que PP siembra sus dudas y relaciona con el hecho de que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, optara a las primarias del PSOE en Extremadura, de la que fue ganador meses más tarde

Precisamente los socialistas le dan la vuelta a este mismo asunto y señalan que el PP, que ha aprobado los presupuestos a la institución provincial y nunca ha abordado el trabajo de David Sánchez Pérez-Castejón en la Comisión Permanente de Cultura, se interese ahora por ello años después, lo que justifican en un intento de ir contra el nuevo secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La diputada socialista Raquel del Puerto ha puesto de manifiesto que aunque se creará la comisión de estudio permanente, porque no tienen nada que ocultar, no se cobrará por su asistencia a ella, porque el PSOE no quiere “ser cómplice” de los desvaríos del PP.

Tanto Del Puerto como el propio Gallardo, que ha intervenido al final del debate, han acusado a los populares de pretender solo “engordar una mentira” en torno a David Sánchez y han puesto de relieve que es tanta la “incoherencia” y la “torpeza” de la Junta de Extremadura que precisamente su secretario general de Cultura, Francisco Palomino, presentó ayer la ópera 'El elixir de amor', que podrá verse en distintos pueblos de La Vera, en Cáceres.

El presidente de la Diputación de Badajoz ha insistido en que todo responde a una estrategia diseñada desde Génova dentro de su programa de “invertir en fango, crispación política, fake news y politiqueo”.

El PP también ha criticado que David Sánchez Pérez-Castejón teletrabaje desde la localidad lusa fronteriza de Elvas para ahorrarse el pago de impuestos en España, algo en lo que el PSOE no ha entrado.