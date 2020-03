UGT y CCOO se reúnen el lunes con responsables de la cadena hotelera Meliá para evitar 231 despidos

UGT y CCOO se reunirán el próximo lunes con responsables de la cadena hotelera Meliá Hotels International para intentar la readmisión o recolocación de los 231 trabajadores despedidos este mes por la empresa, que ha alegado caída de la ocupación por la crisis del coronavirus.



Los despedidos afectan a Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla, Málaga, Tenerife, Lanzarote y Mallorca.



Fuentes sindicales han explicado a Efe su temor de que la pandemia sirva de excusa para despidos encubiertos y para reducir las plantillas, y desde UGT denuncian que se intenten adoptar medidas estructurales y no coyunturales.



A las grandes centrales sindicales no les consta por ahora que otras cadenas hoteleras hayan adoptado esta manera de actuar, si bien no descartan que se produzcan en otros grupos, como Hotusa.



Desde CCOO indican que habrá que analizar con detalle las medidas de apoyo a las empresas decretadas por el Gobierno para hacer frente al virus.



A los 231 trabajadores despedidos por Meliá, añaden los sindicatos, se suman cientos de trabajadores eventuales cuyos contratos no han sido renovados, al tiempo que ha descendido el número de fijos discontinuos.