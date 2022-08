El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria celebra el “ingente” número de obras en la ciudad durante el verano

El alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha celebrado el “ingente” número de obras que la ciudad está teniendo en verano, algo de lo que, dijo, hay que “sentirse orgulloso”.

Así lo ha comunicado este viernes en declaraciones ante periodistas en la inauguración de la cancha de las Tenerías, que ha experimentado una remodelación tras una inversión de 65.641 euros, acto en el que fue increpado por un vecino debido, entre otros asuntos, a la falta de inversión en el barrio.

El primer edil ha destacado que en el año 2020 se produjo el mayor nivel de inversión de la ciudad con una ejecución que llegó “casi a los 80 millones de euros” en plena pandemia. Para él era “fundamental” que el ciclo de inversión pública para revertir la situación fuera “importante”.

Asimismo, ha asegurado que para eso se tuvo que sanear las cuentas municipales y tener la capacidad de inversión, además de buscar recursos fuera que el Ayuntamiento hizo en primer momento. “Eso ha hecho que se mantenga un nivel de inversión en la ciudad a veces forzando la maquinaria municipal al límite”, ha admitido.

A pesar de los dos años de restricciones de la pandemia que provocó una caída del empleo en Canarias, el alcalde ha dicho que en la ciudad se mantuvo el empleo y encima se recuperó “al mismo nivel” que los municipios turísticos en los últimos meses.

En este sentido, el alcalde ha asegurado que se está haciendo un seguimiento de las obras para que “no se vean afectadas” por las carencias de material o por el alza de los precios. Ha destacado que todavía no se ha parado ninguna obra, ya que el Ayuntamiento ha sido capaz de que la mayoría “no” se paren.

“Tenemos que sentirnos orgullosos de que esas obras continúen y que a la vuelta del cole tengamos la capacidad para seguir viendo que esas inversiones continúen y generen actividad económica, empleo y remozan la ciudad que conocemos”, ha valorado.

Con respecto al deterioro de algunas zonas, el primer edil ha expresado que la capital tiene que estar en “continua transformación” porque es la “única forma” de generar actividad económica y empleo con el sector privado y el sector público. “Esto genera debate con los ciudadanos, genera propuestas y cuando hay obras genera molestias”.

Por ello, Hidalgo está “convencido” de que esa es la estrategia, ya que lo “importante” es no dejarse “atenazar por el ruido” porque la gente “tiene miedo al cambio”. Como ejemplo ha resaltado el caso del carril bici, un proyecto que podría haber sido un “suicidio”, pero que siguió adelante porque estaba convencido de que “ese era el proyecto de ciudad”. “La gente podrá criticar lo que hago, pero que no hacemos cosas no lo podrá criticar nadie”, apostilló.