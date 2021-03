Vecinos de Arguineguín apoyan que la cementera CEISA se quede otros 25 años en sus costas

La Asociación de Vecinos de Bahía Santa Águeda, en el sur de Gran Canaria, apoya la ampliación de la concesión en el puerto de la cementera por 25 años más, ya que consideran que "ha multiplicado socialmente el pueblo y su desarrollo económico y social".

La fábrica Cementos Especiales de las islas (CEISA), situada en la zona de El Pajar en Arguineguín, solicitó formalmente esta ampliación el pasado martes 23, ya que el plazo de concesión del puerto vence en octubre del próximo año.

La Asociación de Vecinos considera que esta fábrica ha logrado que muchas familias del pueblo hayan "podido realizarse con dignidad en su proyecto de vida", así como que esta empresa ha contribuido "de forma significativa" al desarrollo integral de la zona, según indican en un comunicado.

Además de los puestos de trabajo, los vecinos valoran que ha creado "un tejido de interacción social que han robustecido el trabajo de calidad". Creen que la convivencia con la cementera es "plena" y ha supuesto "inversiones destacables".

En cuanto a las nuevas inversiones en la zona de El Pajar, opinan que "todo aquel que quiera crecer debe hacerlo a través de méritos propios y no intentando provocar su crecimiento a través de desmerecer o eliminar a otros", por lo que piden "menos batallas y más esfuerzos para convivir". Del mismo modo, piden al partido Los Verdes que no hablen "en nombre de los vecinos de este pueblo", ya que no les representan.