Dos asociaciones de guardias civiles reclaman más chalecos antibalas como el que salvó la vida a un agente en Gran Canaria

Dos asociaciones de guardias civiles han reclamado este sábado chalecos antibala como el que salvó la vida a un agente en Gran Canaria esta madrugada. El agente, de 42 años, tiene una herida grave en un muslo, pero está fuera de peligro.

Tanto la Asociación Española de Guardias Civiles como la Unificada de Guardias Civiles han deseado la pronta recuperación de su compañero y han aprovechado para reivindicar que aún ay agentes que no disponen de esta herramienta que puede salvarles la vida.

AUGC ha explicado en su cuenta de Twitter que siempre ha "defendido y reclamado para todos los compañeros la asignación de chalecos".

Según recoge Efe, la otra asociación, AEGC, critica que se haya optado por repartir los chalecos que van llegando por unidades completas, en vez de que en todas existan al menos chalecos para todos los que tienen que salir a la calle.

En su opinión, "la Guardia Civil prima por encima de la seguridad de sus trabajadores la imagen de uniformidad que se da al ciudadano".

Para AEGC esta decisión es "totalmente inoperativa" porque en muchas de las áreas de los puestos no necesitan el chaleco porque su actividad no implica salir a calle, mientras hay otros agentes que salen a patrullar a los que no se les ha entregado.

La asociación critica también que los agentes de la Policía Nacional reciban ese tipo de protección desde que salen de la academia mientras los guardias civiles deben esperar por ello. E