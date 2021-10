Los autodescuidos y cómo evitarlos son la clave de las jornadas internacionales organizadas por el Instituto Canario de Igualdad

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, aseguró que “en estas jornadas buscamos tomar conciencia del papel que en estos momentos desarrolla en la familia la mujer y empezar a caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria desde una misma y hacia los que nos rodean. En esta época de pandemia hemos caído en la cuenta de cuál es la realidad del peso que carga la mujer aunque, afortunadamente, tenemos cada vez más hombres aliados y que son conscientes de que hay que empezar a cambiar las cosas”.

La consejera y la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, inauguraron este miércoles las Jornadas internacionales de autocuidado y corresponsabilidad, organizadas por el ICI y que entre hoy y mañana reunirán a diferentes expertas en la materia. Todas las ponencias se pueden seguir online previa inscripción en: http://jornadasautocuidado.com/inscripcion-jornadas.

Hasta el momento ya se han inscrito más de medio millar de personas de España y otros países como Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Islandia, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Panamá, Grecia, Puerto Rico, Finlandia y Ecuador.

Kika Fumero insistió en la idea de que “los cuidados deben venir a poner nuestra vida en el centro. Para que haya sostenibilidad en la vida debemos ver la vida propia y cuidarla. Si no, difícilmente podremos estar en armonía con el entorno que nos rodea”.

Tras la inauguración oficial, se presentó la guía Mala de Acostarme, editada por el ICI y realizada por María Martín Barranco, consultora especialista en intervención social con enfoque de género. Esta guía se hizo a partir de los resultados de una encuesta sobre corresponsabilidad, realizada durante la pandemia por el ICI, y en la que se evidenció la mayor carga mental de las mujeres frente a los hombres.

La guía está estructurada en seis cuadernillos prácticos que permiten tomar conciencia del grado de autodescuido y aprender estrategias de autocuidado personal: ‘Las descuidadas’; ‘Mala de acostarme’; ‘Espejito, espejito’; ‘Así me gusta’; ‘No me da la vida'; 'Me quiero, me cuido’. Tras el último cuadernillo, se recogen dos anexos con materiales complementarios para poder abordar el trabajo práctico: uno dedicado a las ‘Fortalezas vitales”’y otro a la ‘Escala emocional’.

Como señala la autora, el eje central de la guía son “nuestros descuidos, esas cosas que nos parecen «normales» y nos dejan hechas polvo” y va desglosando a través de los cuadernillos indicaciones para que cada mujer, “a su ritmo” vaya redirigiendo estos comportamientos que “siempre tienen resultados perversos”.

El manual incluye también reflexiones de mujeres que han pasado por el proceso de reconocer las violencias que ejercen contra sí mismas y han emprendido el camino del cuidado de sí.

Tras la presentación de la guía, intervino Elisa Salas, licenciada en Derecho (UPV), con Máster en Gestión de la Ciudad y Políticas Públicas Sociales y Urbanas (UPC) y Diplomatura de Cultura de Paz y Transformación de Conflictos (UAB) que trató sobre «El autocuidado en el marco del cuidado: por qué venimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos».

Mar Martínez, licenciada Psicología en la Universidad de Valencia y con doctorado en el grupo de estudios de género GENTIC, expuso después como «Cuidarme para poder cuidar, el autocuidado y la corresponsabilidad en el hogar».

Ricardo Ayllón, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Orientación Humanista y en Psicoterapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y especialista en la conducción de grupos de hombres contra la Violencia Intrafamiliar, habló sobre «Trabajar la corresponsabilidad con hombres como prevención de la violencia de género».

La última intervención de hoy fue la de Dácil Álamo, consultora en proyectos de Igualdad de Género, con el título «Conectando y cooperando con tus emociones».

El ICI ha celebrado talleres sobre el autocuidado en todas las islas, a excepción de la Palma en la que ha quedado postpuesto. Los talleres prácticos, impartidos por Dácil Álamo, proponían a las participantes ejercicios individuales y dinámicas de grupo que facilitan estrategias de autocuidado. Entre otros temas se abordaron la falta de atención al bienestar físico, la alimentación, el peso, la imagen personal, el placer, el bienestar emocional y el tiempo de trabajo y ocio

Para más información sobre las Jornadas: https://jornadasautocuidado.com/programa-jornadas.