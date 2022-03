“Estoy hasta el c***”: la rapera canaria Sara Socas se defiende de los abucheos tras ganar a Sweet Pain en el FMS España 2022

La rapera de freestyle canaria Sara Socas ha tenido que defenderse de los abucheos que recibió tras ganarle la batalla a Sweet Pain durante la tercera jornada de la FMS España 2022, la cita más relevante para los raperos del país, que tuvo lugar en Santiago de Compostela. “Yo estoy participando aquí en igualdad de condiciones y paso ya del factor mujer. Si piensan que es tongo o no, no puede haber tongo con todos nosotros. Estoy absolutamente hasta el c*** y lo siento, pero tengo un defecto y una virtud, como siempre me dice mi madre, y es que no me callo las cosas, así que hoy no me voy a callar para darle las gracias a ustedes por permitirme sacar este nivel”, anunció con rabia la única freestyle femenina de esta cita después de que su contrincante se fuera del escenario descontento con la valoración que le dieron los jueces.

Cabe apuntar que Sara y Sweet Pain fueron a réplica. Antes de que arrancara el round, Sweet Pain se fue del escenario porque no estaba de acuerdo con el jurado, quedando descalificado. No obstante, el rapero sumó un punto por su actuación y Sara, dos.

Por ahora la canaria acumula tres puntos y se apunta en el puesto seis del ránking nacional.