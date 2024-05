Marta Vilella, artista: “He conseguido crear una comunidad en torno a la poesía y el collage”

“Collage” es un sustantivo que viene del francés “coller” y se traduce por “pegar”. El collage es una técnica artística que invita a mezclar todo tipo de texturas, diseños y colores. Aunque se dice que fue Picasso quien lo popularizó en el siglo XX, el collage es milenario. Un arte que también es posible a nivel digital. O si no que se lo digan a Marta Vilella (1994, Vallfogona de Balaguer), que desde hace seis años es el rostro -o mejor dicho las manos- que dan forma a @laotrapoesia. Esta ilerdense, afincada en la capital aragonesa, tiene ya casi 22 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Un espacio, donde collage y poesía se fusionan de una manera única en sus publicaciones.

Es usted una influencer, pero lejos de lo que se tiene en mente con esta palabra.

No me considero una influencer como tal. Aunque he conseguido crear una comunidad en torno a un tema cultural: la poesía y el collage. Una mezcla de expresión gráfica con literatura. Sí que tengo cierto impacto e influencia, porque descubro poetas y autores nuevos. Ahí sí que soy influencer. Me considero que soy una artista, que comparte lo que hace, a través de ese canal que son las redes sociales (en este caso, Instagram).

¿Cómo empieza el proyecto de @laotrapoesia?

@laotrapoesia es un proyecto de final de máster. El objetivo era escribir un blog para hacer reseñas de poemas, y uno de los canales de comunicación que elegí fue Instagram. Me llamaban mucho las redes sociales y gracias a esto conseguí el trabajo que tengo actualmente. Así creé una cuenta en Instagram de gente que le gustara la poesía. De hecho, el nombre “la otra poesía” viene de la poesía que no te han enseñado en el colegio o que para mí, al menos, era nueva. Yo, por ejemplo, no tengo noción de que me hubieran enseñado Gloria Fuertes en el cole y eso que la llaman siempre “la poeta de los niños”. Llegó un punto en que este proyecto me ayudó a conectar con mi parte más artística. El hecho de tener que comunicar a nivel de imagen, me obligó a pulir las creatividades que estaba haciendo. Responder a ese “cómo puedo hacer que este poema capte la atención de la gente”. Y eso me llevó al primer collage, que es de Alejandra Pizarnik.

¿Qué va primero el continente (collage) o el contenido (versos)?

Depende. A veces tengo unos versos que me encantan y los quiero comunicar y de ahí empiezo a buscar referencias visuales de la propia poeta o de la simbología de su obra… y tiro del hilo. O me viene una imagen a la cabeza, como un cuerpo de mujer con una cabeza de pez, y quiero explorar para ver cómo queda el collage. Y ahí veo si tengo a mano algún verso que le pueda pegar. A veces no pega nada, eh.

¿Qué hace especial a la poesía frente a otros géneros literarios?

No lo sé. A mí siempre me ha encantado: en una cápsula muy pequeña, en un trocito muy pequeño de espacio, yo puedo leer eso y sentirme totalmente identificada. Entiendo la poesía como si fuera un lema. Una frase, aunque sea extraída de un texto, pero que es como una píldora súper potente, como un dardo.

¿Cuán de libre es el collage?

Es cien por cien libre. Es una técnica que permite que lo mezcles todo. Si lo haces analógico, tú puedes bordar, poner pintura, hacer una serigrafía, meterle un recorte, escribir tú, dibujar tú… realmente puedes hacer lo que te dé la gana. El collage acepta todo, no hay reglas.

En @laotrapoesia encontramos, sobre todo, a mujeres poetas. ¿Es un modo de reivindicar?

Al principio iba compartiendo lo que me gustaba, pero ahora sí que he intentado ser más selectiva. Meter más filtro: si puedo compartir mujeres, mejor que mejor. No te diría que abandero el movimiento, pero sí que aporto mi pequeño granito.

De lo online a lo offline. También imparte talleres de collage.

Di mi primero en el 2021 en las jornadas de poesía de Torrero. Ahí descubrí que es muy satisfactorio ver que la gente se lo pasa súper bien. Esta solo necesita un espacio tranquilo, con todos los materiales, sentarse y ver qué pasa. Los talleres son algo terapéutico. Creo que me gustaría lanzar un taller por mí misma. Y también transitar con mi Instagram a simplemente “Marta Vilella” como marca personal. Pero tampoco cambiaría el nombre, porque la gente me conoce por @laotrapoesia. Comparto poesía, pero también aprovecho para hilarlo con mis diseños y lo que me apetezca crear. Ahora estoy explorando otros canales de expresión. Estoy hambrienta de aprender más.