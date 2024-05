El PSPV proposa vincular la llicència d’obres del nou estadi al fet que el València CF presente una fiança pel 100% del projecte

“Que les fitxes de gestió establisquen l’obligatorietat que el club deposite una fiança pel valor total de les obres de construcció del nou estadi, acreditat per l’Ajuntament sobre una anàlisi tècnica d’aquest, per a poder obtindre la llicència d’edificació per a la conclusió de la construcció dels usos esportius previstos sobre la parcel·la descrita com a GSP-1, destinats a acollir el nou estadi. Així com per a l’atorgament de qualsevol llicència d’edificació d’obres de nova planta sobre les parcel·les amb aprofitament lucratiu privat que tinguen assignat un ús dominant terciari”.

El punt tercer de la moció que el PSPV portarà al ple del pròxim dimarts 28 de maig i que van presentar dilluns la portaveu del grup municipal socialista, Sandra Gómez, i el portaveu adjunt Borja Sanjuán, s’expressa en aquests termes pel que fa a les condicions que haurà de complir el València CF per a poder recuperar i rendibilitzar els drets urbanístics que li atorgava l’actuació territorial estratègica (ATE), caducada fa quasi dos anys: “Tot això derivat de la necessitat de garantir que no es produeix un altre incompliment en línia amb el que ha acreditat el TSJCV, evitant que les obres tornen a quedar paralitzades una vegada iniciat el tràmit o que aquestes produïsquen com a resultat un estadi de menys qualitat i condicions del que es requereix”, afig el punt esmentat.

D’aquesta manera, el document proposa que s’incloga en les fitxes urbanístiques, que s’aprovarien en el ple de juny, l’obligatorietat per part del club de presentar una fiança per valor total de les obres que queden per executar com a requisit per a obtindre la llicència d’obres del nou estadi i de la resta dels futurs edificis d’habitatges i oficines previstos tant en la parcel·la de l’avinguda de les Corts Valencianes com en la d’Aragó. A més, s’inclourien en les fitxes urbanístiques les condicions que ha de complir el nou estadi quant a aforament, qualitats i règim d’ús compartit amb l’Ajuntament.

El primer punt de la moció proposa “que s’aprove en el ple de juny la modificació del Pla d’Actuació Territorial Estratègica València CF en els àmbits estratègics de qualificació urbana zona A antic Mestalla i zona B Corts Valencianes, que inclouen les fitxes de gestió”.

El segon punt proposa “que les fitxes de gestió incloguen, a falta de la firma d’un nou conveni, les condicions que ha de complir el nou estadi, de manera vinculant, per a poder disposar de les plusvàlues urbanístiques”.

Sobre aquest tema, Sandra Gómez va assegurar que María José Catalá “haurà de demostrar si fa el que diu”. “Diu que les nostres fitxes i el nostre conveni són el camí que cal seguir, però alhora ja fa un any que es nega a portar-lo al ple de l’Ajuntament de València. Davant això, nosaltres hem agafat la iniciativa, com a oposició, de traslladar-lo en forma de moció”, va dir la portaveu socialista.

“Com a alcaldessa obviava la seua responsabilitat de portar-lo al ple i el portem nosaltres com a Partit Socialista. Ara és ella la que s’haurà de mullar i prendre partit, cosa que intenta evitar des que és alcaldessa”, va afegir Gómez.

Sanjuán va considerar que s’ha donat una “anomalia”, perquè “això ho haurien de proposar els responsables del Govern” i va apuntar que María José Catalá ha deixat “el pes de proposar les solucions en l’oposició. És un desistiment de funcions en un tema que ha dit que és molt important per a la ciutat”, va dir l’edil, que va assegurar que es busca defensar els interessos de la ciutat.

Preguntat si les fitxes haurien de tornar a passar un tràmit d’exposició pública en haver-s’hi introduït canvis, Sanjuán ha considerat que no seria preceptiu, encara que ha comentat que, si fora necessari, tampoc suposaria un problema i en tot cas s’arribaria a temps per a aprovar-lo abans del 3 d’agost, moment en què els serveis jurídics municipals entenen que el València CF podria recuperar els drets urbanístics sense condicions si l’Ajuntament no aprova abans les fitxes urbanístiques esmentades.

Quant a la legalitat de retardar l’obtenció d’una llicència, que és un procediment reglat, a l’aportació d’una fiança, l’edil socialista va assegurar que l’Ajuntament pot posar les condicions que considere perquè en aquest cas el club puga obtindre-les: “Si el club compleix les condicions que se li demanen, no es poden denegar, però ací parlem precisament de les condicions que s’han de complir”.

Escenari polític

Amb els set vots dels set regidors que té el PSPV en el ple, perquè la moció prospere necessitarà una majoria simple, és a dir, més vots que la resta de forces sense necessitat d’aconseguir una majoria absoluta de 17 vots. Des de Compromís, amb nou regidors, es van mostrar oberts a estudiar-la i a secundar-la. La seua portaveu, Papi Robles, va comentar: “No hem vist encara la moció del Partit Socialista. Si hi ha algun detall que vegem que trobem a faltar en la seua proposta, hi farem alguna esmena”.

D’aquesta manera, si Compromís es donara suport a la moció, caldria que almenys un dels altres dos partits s’abstinguera, cosa a priori poc probable tenint en compte que el PP, amb 13 regidors, i Vox, amb quatre, són socis en el Govern municipal. La lògica indica que els populars podrien plantejar una moció alternativa pactada amb els seus socis d’extrema dreta, o simplement votar en contra de la proposta del PSPV i buscar altres possibles vies o alternatives. Però la veritat és que, en aquest tema, fins ara Vox s’ha mostrat ferm en la seua negativa a aprovar qualsevol instrument que beneficie el València CF mentre Peter Lim siga el seu màxim accionista, cosa que de moment ha impossibilitat un acord en aquest tema entre els socis de l’executiu municipal. Està per veure, no obstant això, que aquesta falta d’acord es traduïsca a proporcionar una victòria política a l’esquerra, possibilitant mitjançant una abstenció l’aprovació de la moció dels socialistes.