Un informe de les Corts Valencianes planteja un nou acord de quilometratge per a beneficiar una diputada de Vox

Un informe del Servei Econòmic de les Corts Valencianes conclou que la petició d’una diputada de Vox d’augmentar la indemnització del quilometratge requereix una modificació de l’acord original de la cambra autonòmica del 2004. Ana María Bellver va registrar un escrit –la seua primera iniciativa en el parlament autonòmic– amb un certificat adjunt de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, que acreditava que Rocafort, el municipi de la comarca de l’Horta Nord en què resideix, està situat a 10,15 quilòmetres de València. L’acord que estableix les distàncies ressenya una distància de set quilòmetres entre la capital i Rocafort. La diferència de la distància comporta un augment sensible de la indemnització que percep la parlamentària. De 3.755,52 euros anuals que perceben els diputats que resideixen a menys de 10 quilòmetres, la indemnització es dispararia fins a 7.511,04 euros anuals que marca la cambra en la forqueta entre 10 i 100 quilòmetres.

El cap del Servei Econòmic de la cambra autonòmica i el lletrat assessor assignat a aquest departament han presentat un escrit que analitza la petició, que es debatrà en la sessió de la Mesa de les Corts Valencianes de dimarts. L’escrit recorda que l’acord original sobre les retribucions, conceptes indemnitzadors i ajudes aplicables als diputats es va aprovar el 2004 i només s’ha modificat dues vegades: el 2013 per a modificar la distància entre les Useres i València i, el 2016, en relació amb la tirada entre Dénia i la capital del Túria.

L’acord original, recorda l’escrit, “prompte complirà vint anys des que es va aprovar” i “en el període transcorregut el mapa de carreteres i, per tant, les distàncies entre els municipis, ha conegut una evolució”. “Els casos referits podrien no ser els únics en què s’han produït canvis en les distàncies”, adverteix.

Les dues modificacions anteriors aportaven certificacions expedides per les àrees de Carreteres de les diputacions de Castelló i Alacant, a més del Ministeri de Foment. La diputada de Vox, per part seua, s’escudava en un certificat de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori basat en l’edició 57 del Mapa Oficial de Carreteres Interactiu del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Es tracta d’un document oficial que s’adapta a l’evolució del desenvolupament de la infraestructura de carreteres, “cosa que el converteix en una referència actualitzada per a efectuar el càlcul requerit”, segons indica l’informe de la cambra autonòmica.

El criteri de la ruta més ràpida

“En establir com a referència” el ministerial Mapa Oficial de Carreteres, “es resol el dubte si el mesurament de la distància fins a la seu de les Corts ha de fer-se des del carrer concret on s situa la residència o des del municipi”, afig.

Al seu torn, el mapa interactiu ofereix una “disjuntiva” amb el càlcul de dues rutes: la més ràpida i la més curta. “Cal considerar que, com que en l’exercici de la funció [parlamentària] haurà de prevaldre l’eficiència més gran, que suposa que els membres de la cambra han d’atendre en el mínim temps possible les obligacions derivades de les seues funcions, haurà de ser el criteri de la més ràpida”, conclou l’informe.

L’escrit indica que, si les distàncies pretenen calcular-se a partir del Mapa Oficial de Carreteres, “haurà de ser objecte d’una modificació” de l’acord de la Mesa de les Corts Valencianes del 2004, que en derogue el segon annex. La modificació, “si escau”, requereix que “siga escoltada” en la Comissió de Govern Interior, l’única de la cambra autonòmica que no és publica.