🎙️Elektronische Musik in Berlin

Diuen que a l’estiu tot el món viu, i a Sampleòpolis iniciem temporada -la cinquena!- amb les piles carregades, moltes històries per contar, bona música per escoltar i, sobretot, ganes de continuar construint comunitat amb totes vosaltres.

Inaugurem el curs 2024/2025 amb un episodi íntegrament dedicat a una de les meues ciutats preferides, que he pogut visitar en diverses ocasions, i lloc imprescindible si parlem de música electrònica: Berlin.

Dos motius de pes m’han impulsat a dedicar-li aquest capítol a la capital d’Alemanya. Un, que aquest mes fa tres lustres que vaig viatjar-hi per primera vegada. Era setembre del 2009 i es complien vint anys de la caiguda del mur, un esdeveniment clau de la història contemporània i de la construcció de l’actual escena electrònica. Dos, que enguany, 2024, el techno de Berlin ha sigut declarat patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO.

En la primera part d’aquest especial explicarem de la gènesi d’una comunitat construïda al voltant d’una subcultura, el techno, que va servir de banda sonora de la reunificació, i ho farem sobre la base del llibre Der Klang der familie. Berlín, el techno y la caída del muro, de Felix Denk i Sven Von Thulen, publicat en castellà en 2015 per l’editorial Alpha Decay. Parlarem de l'abans i del després de la caiguda del mur, de llegendaris programes i locutores de ràdio, festes multitudinàries, clubs en ubicacions molts peculiars i longeves tendes de discos.

En la segona part farem un succint repàs als darrers anys de l’escena berlinesa, a segells que han facturat un so propi i a artistes de naixement o d'adopció que han desenvolupat les seues carreres artístiques a la ciutat de l'Spree, consolidant-la com a 'meca' electrònica, ja que, com va sentenciar l'històric DJ Tanith, “a Berlin, la música no es balla, es viu”.

Tracklist Sampleòpolis T5E01. Elektronische Musik in Berlin

00. M.I.A. – Pull up the people [Arular, XL Recordings, 2005]

01. JOY ORBISON – Flight FM [XL Recordings, 2024]

02. ELLEN ALLIEN – Senhsucht [Berlinette, B Pitch Control, 2003]

03. EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN – Kollaps [Kollaps, ZickZack, 1981]

04. GRANDMASTER MELLE MEL & THE FURIOUS FIVE - Beat Street Breakdown [Beat Street (Original Motion Picture Soundtrack), Atlantic, 1984]

05. WESTBAM – Monkey say, monkey do [Low Spirit, 1988]

06. Sintonia de “The Big Beat” de Monika Dietl

07. ATARI TEENAGE RIOT - Hetzjagd Auf Nazis! [Atari Teenage Riot – 1992-2000, Digital Hardcore Recordings (DHR), 2006]

08. PHUTURE – We are phuture [Trax, 1988]

09. LAURENT X – Machines [House Nation, 1988]

10. FRANKIE BONES – Call it techno [Breaking Bones Records, 1989]

11. THE BREAK BOYS – My House is your House (and your House is mine) [Buzz, 1991]

12. LIL’ LOUIS – French Kiss [FFRR, 1989]

13. FINAL CUT – Burn baby burn [Deep Into The Cut, Big Sex, 1990]

14. UNDERGROUND RESISTANCE – Riot [Underground Resistance, 1991]

15. JEFF MILLS - X-101 Sonic Destroyer (Original Mix) [Underground Resistance, 1991]

16. THE VISIONS OF SHIVA – Perfect day [MFS, 1992]

17. MONICA KRUSE – Route 27 (2020 Edit) [20 years of Terminal M. The Past, Terminal M, 2020]

18. ANJA SCHNEIDER – All I See (2024 Rework) [Reworks & Remixes Pt. 2/2, Sous Music, 2024]

19. DANIEL STEFANIK – Deviant Behaviour [Berghain 01 mixed by André Galluzi, Ostgun Ton, 2005]

20. HENRIK SCHWARZ – Imagination Limitation [DJ-Kicks, !K7 Records, 2006]

21. MODESELEKTOR feat. MISS PLATNUM – Berlin [Monkeytown, Monkeytown Records, 2011]

22. MÄRTINI BRÖS – (She’s) Heavy Metal [Love the Machines, Poker Flat, 2004]

23. ATOM™ & TOBIAS – Cuando [Pomelo, 2019]

24. COYU & EDU IMBERNON – El baile alemán [Liebe Detail, 2009]

25. JASSS – A world of service [A world of service, Ostgun Ton, 2021]

26. ESTHER DUNE & PROFESSOR DICTABEAT – Pillars of Creation [HÖR for Palestine, HÖR Music, 2024]

27. SASCHA FUNKE – Alles in Allem (Original mix) [Zug Um Zug, Kompakt, 2014]