La directora d’Habitatge de Mazón dimiteix per a atendre les seues empreses després d’haver deixat 4.000 persones sense ajudes al lloguer

La directora general d’Habitatge de la Generalitat Valenciana, Ana Isabel Caballer Almela, va dimitir al començament d’agost al·legant “motius personals” relatius a la gestió de les seues empreses familiars. La dimissió coincideix amb la resolució de les ajudes al lloguer per a l’exercici 2023, per a les quals l’executiu del popular Carlos Mazón no va aportar fons i que ha descartat més de 4.000 sol·licitants.

La Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, que dirigeix Susana Camarero, no ha contestat les preguntes d’elDiario.es sobre la data exacta en què l’alt càrrec va presentar la dimissió. L’última resolució firmada per Ana Caballer correspon a l’1 d’agost passat, segons consta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La directora general, en declaracions recollides divendres pel diari Mediterráneo, agraeix la confiança del PP i de Carlos Mazón pel seu nomenament fa un any i assegura que s’ha sentit “amb suport i valorada” en la seua gestió. Caballer al·ludeix a les seues empreses familiars per a justificar la dimissió: “Tenim projectes en marxa i a punt de desenvolupar. La gestió política requereix que estigues al cent per cent, per això, després de valorar-ho, he decidit deixar passar una altra persona”.

Ana Caballer figura actualment com apoderada de Gestión Balnearia SL, una empresa familiar. També va ser consellera delegada i apoderada d’Agrupación de Balnearios de Vilavieja SL, que gestiona el balneari de la Vilavella (la Plana Baixa). En la seua declaració de béns del portal de transparència Gva Oberta, Caballer anota participacions en totes dues empreses per una suma total de 42.642 euros.

La dimissió de la directora general d’Habitatge se suma dos alts càrrecs més que van abandonar els seus llocs en la conselleria de Susana Camarero. El mes d’octubre passat, Montserrat Alcalá va dimitir com a directora general d’Infraestructures Sociosanitàries, a penes dos mesos després d’haver sigut nomenada. Al novembre, va dimitir el director general de Persones amb Discapacitat, Ramón Meseguer, tres mesos després d’haver sigut nomenat.

Lloguer d’un habitatge en Las Rozas

L’última alt càrrec dimitida abandona el lloc després d’haver deixat 4.266 sol·licitants sense ajudes al lloguer corresponents a l’exercici 2023. El departament autonòmic, tal com ha informat aquest diari, s’escuda en l’“esgotament pressupostari” d’una línia dels comptes públics a què la Generalitat no va aportar fons el 2023. Per contra, el Govern central hi va injectar 6,9 milions d’euros.

L’any en què Caballer ha exercit de directora general d’Habitatge va presentar al portal de transparència Gva Oberta fins a tres declaracions de béns. Després de la primera declaració, depositada poc després del seu nomenament davant el Registre de Control de Conflicte d’Interessos, l’alt càrrec va ampliar el 2 de novembre passat la casella corresponent als béns i drets de contingut econòmic per a anotar el lloguer d’un habitatge en Las Rozas (Madrid).

Nou dies després, en el mateix epígraf, la descripció va canviar a “lloguer habitatge habitual”, encara que amb el mateix import: 1.300 euros. L’alt càrrec, segons les seues tres declaracions de béns, posseeix la meitat d’un habitatge a Madrid amb un valor cadastral de 271.770,93 euros.

El PSPV-PSOE denuncia “retallades” de Mazón

L’executiu de Mazón ha deixat fora de les ajudes al lloguer més sol·licitants que els que han sigut beneficiaris. Divendres, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicava una altra resolució, firmada per Ana Caballer l’1 d’agost passat, que revisa les ajudes al lloguer de l’exercici del 2022, període en què governava el Pacte del Botànic, “alertats per una gran quantitat de queixes i recursos” a conseqüència d’“errors” i “problemes en l’eina informàtica” de gestió. La nova resolució concedeix ajudes a 94 persones per un import total de 403.858 euros.

El PSPV-PSOE ha criticat les “retallades” de l’executiu de Mazón a les ajudes al lloguer. La portaveu adjunta socialista en les Corts Valencianes, María José Salvador, lamenta que els 4,4 milions d’euros del Consell per a les ajudes al lloguer del 2024 suposen “pràcticament la meitat del que va aportar el 2016 amb el primer pressupost d’ajudes al lloguer el Govern de Ximo Puig”.

El Pacte del Botànic disparà les ajudes

La comparativa amb les xifres de l’anterior període progressista del Pacte del Botànic denota que l’executiu de Mazón, en el seu primer exercici, ha rebaixat notablement els fons per a les ajudes al lloguer així com els beneficiaris.

Les ajudes bianuals del 2022 i el 2023, tramitades pel Pacte del Botànic, van ser les que més fons van incloure per a ajudes al lloguer. La Generalitat Valenciana va aportar cadascun d’aquests exercicis fins i tot més fons (12,6 milions d’euros) que el Govern central (7,9 milions), segons les resolucions que consten en el DOGV. Un total de 8.578 sol·licitant van obtindre les ajudes al lloguer, més del doble de les que ha atorgat l’actual Govern.

La Conselleria d’Assumptes Socials, Igualtat i Habitatge va justificar la nul·la aportació de fons per a les ajudes del 2023 en el fet que el nou Govern de Mazón va convocar les ajudes a l’octubre (el traspàs de carteres es va produir el 20 de juliol de 2023) “perquè el Botànic no les havia tretes”.

“Han tardat més de quatre mesos a convocar les ajudes del 2023 des que van arribar al Govern i han tardat la barbaritat de 10 mesos a resoldre”, ha lamentat Salvador, exconsellera d’Habitatge del Pacte del Botànic.

El Consell carrega contra el Botànic

Per part seua, la consellera Susana Camarero ha respost que el Botànic va ser “incapaç durant set mesos de govern de posar en marxa aquestes ajudes”.

“M'estranya que el Partit Socialista no llija les resolucions, perquè en la resolució d'ahir, en la qual es resolien 4.000 expedients, ja posa que hi haurà més ajudes i que continuarà resolent-se”, ha assenyalat, al mateix temps que ha indicat que les que no s'han resolt es deuen al fet que no reuneixen “les condicions per a percebre-les”.

A més, el secretari autonòmic d'Habitatge, Sebastián Fernández, ha dit que el Consell “està pagant més de sis milions d'euros que van quedar pendents de la convocatòria de 2022 aprovada pel Botànic, al que se suma la resolució de revocació parcial de les concessions de 29 de desembre de 2022, publicada just hui en el DOGV, que incrementa l'import en 403.858,54 euros”.

“És extremadament greu que el Botànic deixara sense ajudes al lloguer a més de 1.400 beneficiaris amb dret a elles”, ha afirmat Fernández, qui ha reivindicat que l'actual Govern valencià “és el que farà front a les sol·licituds que el Botànic no va concedir per un import superior a sis milions d'euros”.