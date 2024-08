El ‘boom’ dels lloguers dispara les habitacions a 427 euros a València: “Amb la beca que em paguen, és insostenible”

“Pague el lloguer sobre la base de la beca que em concedeix el ministeri i amb els preus actuals m’ha resultat molt difícil trobar una cosa mínimament digna, és insostenible. Vaig dedicar tot l’estiu a buscar una cosa que m’anara bé en els portals immobiliaris i en xarxes socials com X o Instagram, on hi ha grups creats per a aquesta finalitat. Hi havia una allau de demandants, molt superior a l’oferta. És una mica la llei de la selva, perquè quan vas a veure algun pis que t’agrada, no saps si et triaran perquè, encara que acceptes les condicions, hi ha molts més candidats i després és el propietari el que tria segons el seu criteri. Vaig anar a veure’n cinc i no em van triar i al final n’he trobat un per l’avinguda de Blasco Ibáñez amb un bon preu, 205 euros al mes. No és dels més nous, però, tenint en compte que el mínim ara està en 400 euros, crec que he tingut sort”. Aquest és el testimoniatge d’una estudiant (prefereix mantindre’s en l’anonimat) que se les ha vistes i se les ha desitjades per a trobar un pis a València des del qual acudir a la universitat a cursar els seus estudis. Una situació que, d’acord amb el que conta, s’ha convertit en un problema per a molts joves per l’escassa oferta existent en comparació amb la demanda, cosa que ha fet que els preus s’hagen disparat en els últims dos anys.

Com sol passar en aquests casos, hi ha qui se serveix aquest caldo de cultiu per a aprofitar-se: “Hi ha hagut casos d’estafes per part d’individus que demanen als interessats un pagament abans d’anar a veure el pis i després s’han trobat que era un engany”, lamenta aquesta universitària.

Les dades confirmen l’auge els preus. Segons el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de València (Coapiv), llogar una habitació a València costa de mitjana entre 400 i 450 euros, cosa que suposa un increment en els últims mesos entre 50 i 100 euros per habitació, fet que atribueix al “considerable descens de l’oferta d’habitatges de lloguer en general”.

Segons el portal immobiliari Fotocasa, especialista en el mercat d’habitatge de segona mà i de lloguer, en l’actualitat llogar una habitació costa de mitjana a València 427 euros, fet que suposa un increment del 22% en els últims dos anys i del 14,6% en l’últim any.

Extramurs és el districte més car per a llogar una habitació en la capital valenciana, amb 487 euros al mes, un 26% més que fa un any, mentre Rascanya és el més assequible, amb 369 euros, un 9,4% més.

María Matos, directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa, explica que “la raó principal de l’increment del preu del lloguer per habitacions és la mateixa que la de l’encariment del lloguer tradicional, és a dir, el desequilibri entre oferta i demanda fa que els preus es tensen a l’alça”.

Com en totes les zones més sol·licitades de les grans ciutats, “el pes estudiantil és molt significatiu” i afig que, “tal com apunten les dades de l’OCDE, Espanya va augmentant progressivament el seu nivell d’estudis i hi ha cada vegada més joves universitaris, que són els que interactuen més amb aquesta modalitat de lloguer, una casuística que incrementa la demanda de cerca d’habitatge de lloguer que pressiona l’escassa oferta”.

Matos afirma que les causes de l’auge d’aquesta modalitat són les següents: “El preu elevat dels lloguers sencers o tradicionals és el responsable del gran augment de la demanda de pisos compartits. Els preus alts fan que els ciutadans es vegen obligats a viure en un habitatge compartit per a repartir despeses i fer front al pagament de la renda mensual. A això s’uneix l’augment de la rendibilitat per als propietaris, perquè el rendiment brut obtingut de llogar un habitatge per habitacions és un 53% més que el d’un habitatge sencer, que passat del 6,2% al 9,5%”.