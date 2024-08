Els treballs de desenrunament de l'edifici incendiat de Campanar inclouran la retirada de la façana ventilada

Els treballs de desenrunament que es desenvoluparan als dos blocs d'habitatges del carrer de Rafael Alberti número 2 de València, al barri de Campanar, que van resultar afectats pel foc que els va destruir completament el mes de febrer passat, inclouran la retirada de les restes de la façana ventilada a partir de la segona planta i la neteja de la llana de roca adherida a la façana, entre d'altres intervencions.

Aquests treballs començaran a partir d'aquest dilluns, segons ha informat aquesta setmana l'Associació de Propietaris Afectats per l'Incendi (Aproicam), després que l'Ajuntament de València hagja emès la resolució favorable per a l'ocupació de la via pública per a la col·locació d'un tanca provisional i, a continuació, iniciar les faenes de desenrunament.

Els treballs inclouran la retirada de les restes de paraments verticals d'habitatges, tant interiors com mitgeres (perfileria, aïllant, pladur o enrajolats), restes de sostres falsos, paviments d'habitatges i replans, cobertes en plantes altell o les restes d'electrodomèstics, mobiliari o objectes de cada habitatge, segons han detallat des d'Aproicam.

Així mateix, es retiraran i netejaran les restes de l'incendi de les zones comunes i la piscina, la neteja dels tancaments de la façana mitjançant la retirada de la fusteria metàl·lica i la vidrieria en finestres i balcons, s'eliminaran les restes de la façana ventilada a partir de la segona planta i es netejarà la llana de roca adherida a la façana.

També es retiraran totes les instal·lacions d'electricitat, climatització, fontaneria, telecomunicacions o sanejament a partir de la segona planta, els equips daire condicionat de les cobertes i les cabines d'ascensors.

El foc, que va causar la mort de deu persones, va destruir completament 138 vivendes en qüestió d'hores i va deixar sense pis centenars de persones. L'incendi va tenir un “únic i principal” focus de foc en el frigorífic situat a la cuina de l'habitatge número 86. Des d'aquest punt, el foc es va propagar a la resta de l'immoble, segons l''Informe d'inspecció tècnic policial' realitzat per la Policia Científica per dilucidar les causes del tràgic succés.

Un total de 99 famílies van ser reallotjades en primera instància en un edifici municipal d'habitatge públic a la zona Safranar, del qual han anat eixint progressivament ja que el consistori els va atorgar la cessió gratuïta dels pisos per un termini de sis mesos –tres mesos prorrogats per altres tants--.

El 26 d'agost passat es va acabar aquest termini i ara només queden a l'edifici set famílies que continuen i sobre les quals el consistori va explicar que presenten diferents casuístiques i que seran analitzades “amb molt d'afecte i amb molt de detall”.

Un informe pericial encarregat pels propietaris dels blocs va concloure a principis de juny que l'edifici podia ser finalment rehabilitat, fet que esperaven els propietaris dels habitatges que sempre s'havien mostrat favorables a tornar a construir a Campanar.