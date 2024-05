Rosa van Doorn y Hans Becking reinan en la Fred.Olsen Express Transgrancanaria Bike

Fiesta en el Buff-Megamo tras lograr los triunfos en la general femenina, con Rosa van Doorn, y masculina, con Hans Becking, de la novena Fred.Olsen Express Transgrancanaria Bike, justo en la semana en que se han colocado primeros en la clasificación de la UCI como mejor equipo MTB del mundo. La carrera, celebrada desde el pasado jueves, concluyó este domingo con el día más largo, de 69,7 kilómetros, con salida y meta en el Parque Sur de Maspalomas. Tras ascender el barranco de Ayagaures, descender el de Fataga y recorrer la zona de El Salobre, los ganadores de etapa fueron Rosa van Doorn y Miguel Muñoz, del Klimatiza Toteemi.

La carrera de este año, por segundo año consecutivo dentro del circuito UCI en la categoría S2, llegó al último día con todo por decidir en la clasificación general donde partían como líderes los neerlandeses Tessa Kortekaas (Cannondale ISB) y Hans Becking, pero con un colchón de ventaja sobre sus perseguidores inferior al minuto. Así, en chicas, Van Doorn partió con la idea de recuperar el maillot rojo perdido este sábado por apenas 46 segundos, ventaja que en el primer paso por Parque Sur tras el descenso del barranco de Fataga redujo a apenas 13 segundos. En el siguiente punto de control, en el kilómetro 50,8, consiguió endosarle a su rival 8:30, una ventaja final que no se redujo en línea de meta y que le permitió hacerse con su primera Fred.Olsen Express Transgrancanaria Bike en su debut en la prueba.

En línea de meta, Van Doorn admitió que no sabía que finalmente había vencido por tanta ventaja a su compatriota. “Desde el primer ascenso lo intenté e iba tirando una y otra vez, me esforcé lo máximo. También disfruté el recorrido de hoy, ha sido lo mejor junto a las vistas de la etapa”, explicó.

Por su parte, la segunda en la etapa y en la general, la neerlandesa afincada en Lanzarote Tessa Kortekaas, resaltó que ha “disfrutado mucho” su primera experiencia en la cita grancanaria. “No sabía en qué forma llegaba tras la Titan Desert de Marruecos –prueba que ganó la semana pasada con pleno de triunfos en las seis etapas–, pero estoy súper contenta con las sensaciones, han sido mejor de lo que esperaba”. La ciclista del Cannondale ISB se va de la isla con un triunfo de etapa en la jornada del sábado que le permitió comenzar el día con el maillot rojo, aunque finalmente no pudo defenderlo. “Ha sido una lucha en la que ya notaba el cansancio no solo físico, sino también mental. Me voy contenta por quedarme en segundo puesto en la general y etapa y, seguramente, el año que viene volveré”, concluyó.

Por otro lado, el podio de este domingo lo completó la andaluza Natalia Fischer (Scott Cala Bandida), que en su segunda participación en esta prueba finalizó tercera en la general. “Estoy muy contenta de haber vuelto a disfrutar de esta gran isla y evento. Me ha encantado la carrera desde la primera etapa hasta la última, aunque han sido cortitas para mí menos hoy. Espero volver a repetir”, señaló la vigente campeona de España. Tras ella concluyeron tanto en la general como en el día de hoy la rumana afincada en Gran Canaria Manuela Muresan y la portuguesa Celina Carpinteiro.

En categoría masculina, el cordobés Miguel Muñoz comenzó el día tercero en la general a 1:50 del líder, Hans Becking, e intentó recuperar el maillot de líder que perdió ayer tras sufrir una avería, pero no pudo ya que el ciclista neerlandés demostró un altísimo nivel con tres triunfos finales.

“Las piernas acompañaban, una lástima la avería de ayer porque estoy en un buen momento de forma y la general apuntaba que me la podía haber llevado, pero MTB es así, las averías están para todos y ayer me tocó a mí. Hoy salí con Hans a 1:50 y lo he intentado desde el primer momento junto a mis compañeros Roberto y Sebastián, en el primer puerto pusimos un ritmo bastante duro y he arrancado más adelante, me he ido con Hans, hemos ido abriendo hueco poco a poco y he intentado atacarle, pero ha respondido bien”, resumió el ciclista del Klimatiza Toteemi que ascendió a la segunda posición de la general. “Estoy súper contento, es mi primera vez en Gran Canaria y, sin duda, repetiré”.

Mientras, el campeón de los Países Bajos sumó su segunda Fred.Olsen Express Transgrancanaria Bike consecutiva. “Ha sido más duro que el año pasado, y también más divertido”, indicó en línea de meta Hans Becking, que admitió que contaba con la ventaja de haber trayectos que recordaba del año pasado, lo que le sirvió para el triunfo final. “Estoy muy contento de ganar de nuevo” afirmó tras repetir en lo alto del podio en el que estuvo acompañado por su compañero Enrique Morcillo, en una demostración de la gran temporada del Buff-Megamo, que vuelve a repetir un excelso resultado en una prueba UCI. “Es difícil estar todas las semanas arriba, pero tenemos un gran equipo y estamos muy felices”.

El podio de este domingo lo completó Enrique Morcillo, que entró por delante de Sergio Mantecón y Luis Ángel Maté. Las cinco primeras plazas de la general élite fueron completadas por el campeón de España Sergio Mantecón y el andaluz Luis Ángel Maté. El primer canario fue Blas Rivero, que finalizó noveno a pesar de la avería del segundo día.

En el resto de categorías, triunfo en la general máster30 femenina de la brasileña Vanessa Lessa por delante de Elisabet Breval e Isabel Castro, mientras que la general masculina terminó encabezada por el rumano Florin Muresan, Daniel Santana y Borja Martín. En máster 40 femenino, liderato para Lourdes Bethencourt, la canaria más rápida de todas las categorías, por delante de Cathaysa Sánchez, con triunfo final en hombres del portugués Valério Ferreira, que estuvo acompañado en el podio por la leyenda del MTB Jesús Hermida y el canario Néstor Rodríguez. En máster50 femenina, victoria final de la sueca Lena Kristina Berndtsson por delante de la argentina Sandra Scholz, mientras que en categoría masculina el podio estuvo conformado por Jorge López, Guzmán Travieso y Roberto González. Por último, la categoría máster60 masculina José Ramón López fue ganador seguido de Peter Boggio y Juan Francisco Gil.

En el último día de la carrera, además, Parque Sur acogió un circuito ciclista en el que 150 ciclistas benjamines, promesas, principiantes, alevines e infantiles disputaron una prueba del Campeonato de Gran Canaria de Escuelas de Ciclismo.

La Fred.Olsen Express Transgrancanaria Bike, organizada por Arista Eventos, cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. Además, recibe el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través de las instituciones Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria también brindan su respaldo. Asimismo, la carrera cuenta con el apoyo de las empresas 226ERS, Vivac Aventura, Gobik, Emicela, Pepsi, Aguas de Teror, Lorenzo González Automoción, Gofio La Piña, Sonocom, Provital e Inetel.