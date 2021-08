El Cabildo de Gran Canaria muestra su sorpresa por la reacción de la Fundación Starlight ante la iluminación de La Laja

El Cabildo Insular de Gran Canaria se muestra sorprendido por el tono de las declaraciones de la Fundación Starlight acerca de la iluminación nocturna del escarpe de La Laja, una actuación que se enmarca dentro del ‘Plan Suturas’ para regenerar espacios degradados, y que ha sido puesta en marcha por la Consejería de Política Territorial y Paisaje, de restauración y embellecimiento del acceso principal de la ciudad.

El diseño de esta instalación lumínica sigue recomendaciones que plantea la citada Fundación en sus publicaciones y a través de su web, por lo que llama la atención que la misma Fundación contradiga sus recomendaciones.

A pesar de que este proyecto de iluminación se localiza fuera de la zonificación del Destino Turístico Starlight de Gran Canaria, el Cabildo ha hecho un esfuerzo por tener en cuenta e incorporar en el diseño de la iluminación, recomendaciones o buenas practicas, a fin de obtener una iluminación eficiente, sostenible y respetuosa con la protección de los cielos nocturnos.

El proyecto de iluminación del acantilado ha contado con un presupuesto de ejecución de 406.511,51 euros.

Además, en esta intervención, se ha procedido, con un presupuesto de ejecución de 108.046,24 euros, a la retirada de la gasolinera que se encontraba en estado ruinoso desde hace más de 20 años, la rehabilitación del terreno y plantación de especies autóctonas, lo que permitirá mejorar la primera imagen de la capital que perciben las personas que transportan los miles de vehículos que circulan por este tramo de autopista. Uno de los más transitados de Canarias. La actuación incluye una mejora paisajística en otros puntos del ‘cono sur’ de la capital insular, con la próxima regeneración y mejora del aparcamiento y acceso a la playa de La Laja, que cuenta con una inversión de 1.559.396,99 euros, y la ejecución de la fase 1 del proyecto de mejora de fachadas en Hoya de La Plata, con un coste de 317.844.18 euros, además del futuro desarrollo de un gran parque periurbano en esta misma zona.

Este Cabildo no comprende la reacción de la Fundación, y su petición de rectificar lo anunciado, sino ratificar que el proyecto se realizó incorporando recomendaciones que establece la Fundación Starlight, y que están publicadas por dicha entidad y son ampliamente conocidas, lo cual está documentado en el Proyecto de Diseño y Ejecución de la Iluminación, así como en el Informe de viabilidad ambiental del Proyecto. Este último, elaborado por el gabinete ‘Estudios Geográficos y Ambientales’ y que incluye un detallado análisis del lugar y las condiciones para su ejecución. El documento recoge con minuciosidad toda la normativa y planeamiento que afectan o refieren al tramo de La Laja.

En el acantilado de La Laja no se ha encontrado ningún tipo de afectación a flora o fauna, y al igual que una escultura resalta sobre el horizonte marino de la ciudad portuaria, se muestra la evolución geológica de la isla a través de una ladera rocosa.

El trabajo realizado por este estudio especializado, centra los estudios en los posibles efectos ambientales de iluminación; Analizar las diversas determinaciones ambientales establecidas por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística de afección en el ámbito y a la instalación; Y justifica que no es preciso el sometimiento del proyecto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental o de consultas, de acuerdo con lo establecido en la legislación ambiental vigente, al no cumplir con ninguno de los supuestos establecidos en ambas leyes, salvo que el órgano ambiental así lo decida o concurran circunstancias extraordinarias a juicio del Gobierno de Canarias. El “Proyecto de Diseño y Ejecución de la iluminación del acantilado de La Laja” no presenta efectos medioambientales de significación dadas sus características y la localización en la cual se pretende desarrollar, aún así, se establecen en el informe diversas medidas preventivas con el objeto de minimizar cualquier afección desde el punto de vista ambiental.

Según este Informe de viabilidad ambiental, tanto la documentación elaborada por sus autores como las diferentes fuentes consultadas, no existe afección a flora, ni a fauna, al no localizarse en el espacio de intervención aves protegidas como las pardelas.

En el caso concreto de la instalación luminosa que ha originado la reacción de la Fundación Starlight, el informe de viabilidad ambiental recoge algunas “recomendaciones en cuanto al diseño de la iluminación (en consonancia con la iniciativa Starlight), con objeto de implantar la cultura del uso racional de la iluminación que posibilite el ahorro energético y que mitigue los efectos del cambio climático en pos de la protección y conservación de los cielos nocturnos, considerados un importante recurso científico, cultural, medioambiental y turístico”, tales como:

No dirigir el flujo luminoso fuera del área útil a iluminar, iluminando el espacio exacto requerido y en la intensidad necesaria para cubrir las necesidades.

No proyectar con exagerados niveles de iluminación y evitar el deslumbramiento.

Apagar las luces cuando la zona no esté en uso (se encienden a las 21:00 y se apagan a las 24:00 horas).

Reducir los niveles de iluminación o apagar las instalaciones después de ciertas horas de la noche cuando no se justifique su uso.

Utilizar soluciones de control adaptativas como reguladores de flujo, temporizadores o sensores de movimiento (el alumbrado cuenta con un sistema de regulación Dali)

Tender a un descenso del flujo total instalado, del mismo modo que se tiende a la reducción de otros contaminantes.

Elegir lámparas cuyo espectro luminoso tenga el menor impacto en el brillo del cielo y su calidad en general.

Utilizar LEDs de baja temperatura de color (< 3.000 k) o sin contenido azul.

Elegir lámparas de mayor eficiencia energética que cumplan estos requisitos.

Asimismo, con el objeto de que la iluminación tenga las menores afecciones posibles, desde el punto de vista ambiental, se procurará (en la medida de lo posible):