El paso de la calima deja estas imágenes en el Teide.

Una vez más Canarias vive un nuevo episodio de calima (polvo en suspensión) procedente del continente africano que deja, además de baja visibilidad y algunos problemas respiratorios en algunas personas, imágenes para el recuerdo.

Es el caso de las compartidas hoy por la cuenta oficial de Twitter de la Agencia Estatal de Meteorología desde Izaña, en el Teide. Superponiendo varias imágenes captadas desde el Parque Nacional y con el volcán como protagonista, puede apreciarse una visible capa de polvo a sus pies, inexistente en días anteriores. Es la calima que estos días atraviesa el Archipiélago y para la que la propia Consejería de Sanidad ha emitido un comunicado recordando las recomendaciones que deben seguir quienes padezcan algún tipo de problema respiratorio.

10:50/12:25 UTC: Terra/MODIS true-color image showing the dust outbreak to the Canary Is. 14 UTC: Visibility reduced to 8/9 km in the Eastern islands & Tenerife. PM10 over 250 ug/m3 in S Gran Canaria FORECAST: https://t.co/zC93OKXkzn @WMO @AEMET_Esp @AEMET_Canarias @BSC_CNS pic.twitter.com/5CiaCKTCbH

Canary Is: The outbreak of Saharan dust persists. Locally, PM10 has exceeded 600 ug/m3 ( @WHO recommends the daily average not to exceed 50). Most vulnerable groups: pregnant women, children, the elderly & those already suffering from serious illnesses @AEMET_Esp @BSC_CNS @WMO pic.twitter.com/TKbK1eX78w