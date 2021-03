Canarias amplía las visitas y salidas en residencias de mayores y personas con discapacidad tras la vacunación

Canarias ha terminado la vacunación en residencias de mayores y desde la última semana de febrero no detecta contagios en las mismas. Estas buenas noticias han llevad a que este sábado la Consejería de Sanidad y la Derechos Sociales del Gobierno de Canarias hayan publicado en el BOC una orden en la que se flexibilizan las visitas de usuarios y sus salidas de estos centros. Las nuevas medidas tienen efecto desde su publicación este sábado pero estarán sujetas a posibles cambios por la situación epidemiológica de las Islas.

Según esta orden, se mantienen los circuitos de entrada y salidas para los visitantes y se hará especial énfasis en que si la persona tiene síntomas no acuda al centro. Así mismo, debe designarse una persona de referencia que coordine y supervise en cada centro que se cumplen los requisitos necesarios para mantener las medidas preventivas y de seguridad. Los dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes seguirán siendo necesarios y al menos dos veces al día se procederá a una limpieza y desinfección de las instalaciones. Así mismo, se asegurará la existencia de una ventilación correcta.

¿Qué se flexibiliza?

Será la organización del centro la que, en función de las características del mismo, organizará la realización de las visitas que se efectuarán siempre con cita previa. Si la isla se encuentra en nivel de alerta 1 o 2, se establece que si el residente visitado ha completado la vacunación se asegurará por la dirección del centro el derecho a recibir, al menos, tres visitas semanales, de duración no superior a una hora. Además, podrá recibir hasta dos visitantes simultáneamente (dentro de un grupo máximo de 10 visitantes diferentes por residente).No obstante, si hay casos de personas que por algún motivo no hayan completado la vacunación, se indica que mientras esta no se complete y se alcance el tiempo necesario para que adquiera plena eficacia, se asegurará una visita semanal de duración no superior a una hora y solo de una persona.

En estos niveles más bajos se admitirán además visitas de menores de 14 años a residentes que hayan completado la vacunación (una vez transcurrido el tiempo suficiente para asegurar su eficacia), siempre que se puedan realizar en espacios abiertos y manteniendo los criterios de contacto físico ya mencionados. "Esta visita deberá ser vigilada por algún profesional del centro", detalla la resolución.

Sin embargo, las medidas serán un poco menos flexibles si la isla en la que se localiza la residencia se encuentra en nivel de alerta 3 o 4 por la pandemia. Así, • Si el residente visitado ha completado la vacunación se permitirán hasta dos visitas semanales de duración no superior a una hora y en el caso de que no haya completado la vacunación será visitado por una persona una vez a la semana y en presencia de un trabajador.

La orden subraya que se garantizará el acompañamiento de las personas que se encuentren en proceso terminal inminente, siempre que se cumplan las demás medidas establecidas.

Así mismo, el centro establecerá los días y franjas horarias de manera tal que no coincidan con la entrada y salida de los trabajadores, o de otras personas cuya concurrencia fuera previsible o estuviera programada. El objetivo, explica el escrito, es evitar aglomeraciones y se puedan cumplir las medidas de distanciamiento físico de seguridad. Las visitas se realizarán en espacios correctamente ventilados (preferentemente al aire libre o con ventilación natural adecuada).

El protocolo incluye otras medidas de prevención como que se evite el contacto físico, especialmente si la visita es en un lugar cerrado y que el familiar acuda con una mascarilla FFP2 para garantizar una mayor protección. En el caso de residentes cuyas limitaciones les impidan la visita en otro lugar diferente a su habitación, los visitantes, manteniendo las necesarias medidas de higiene y prevención, serán acompañadas por personal profesional del centro.

¿Cómo serán las salidas?

Una de las grandes noticias es que en el caso de las residencias de personas mayores que hayan completado la vacunación se contemplarán las salidas de residentes en todos los niveles de alerta. No obstante, sí que se evitarán las salidas a lugares donde se puedan producir aglomeraciones. En el caso de residentes que no hayan completado la vacunación podrán realizarse salidas solo individualmente debiendo hacerse siempre acompañadas por un trabajador del centro.

En caso de estar vacunados, ¿Cómo serán las salidas en niveles 1 y 2? No tendrán limitación temporal, salvo las establecidas como normas del propio centro y se permiten las salidas que formen parte de las actividades de rehabilitación psicosocial y de autonomía personal.

En los niveles 3 y 4 de alerta, se permitirán salidas solo a espacios exteriores, por tiempo ilimitado en un nivel 3 de alerta, evitándose en el nivel 4, salvo los paseos terapéuticos.

En caso de personas mayores residentes no vacunadas, se permitirán salidas por tiempo limitado en el nivel 1, también las que formen parte de las actividades de rehabilitación psicosocial y de autonomía personal o las salidas diurnas a domicilio familiar. En el nivel dos, se permitirán salidas solo a espacios exteriores, por tiempo limitado y las que que formen parte de las actividades de rehabilitación psicosocial. En el 3 y 4, se evitarán las salidas salvo los paseos terapéuticos.

Medidas en los centros de personas con discapacidad

"En el caso de los centros residenciales de personas con discapacidad o con problemas de salud mental estará permitida la salida de las personas residentes a cualquier vía o espacio de uso público, en los términos que se establecen según el nivel de alerta y su estado vacunal, procurando siempre que sea posible la participación en la comunidad de manera autónoma", explica la resolución, que añade que se evitarán los lugares donde se puedan producir aglomeraciones, y siempre se respetarán y se utilizarán las medidas de protección adecuadas y se evitará el contacto y la interacción con otras personas.

Además, el equipo terapéutico del establecimiento determinará en qué casos las salidas deberán precisar acompañamiento. Se podrán autorizar salidas diurnas y pernoctas a domicilio familiar moduladas según el nivel de alerta.

Las salidas no tendrán limitación temporal en el caso de que la isla se encuentre en nivel 1 y 2; mientras que en nivel 3 solo se permitirán salidas solo a espacios exteriores, por tiempo ilimitado y deberán evitarse en el nivel 4, salvo los paseos terapéuticos.

En caso de residentes de centros de discapacidad no vacunados solo se permiten salidas a su domicilio familiar en nivel 1 de alerta y en el 3 y 4 se recomienda evitarlas salvo paseos terapéuticos.

Otras medidas que recoge la orden es que en los centros en los que residen al mismo tiempo usuarios vacunados con no vacuandos, se deberá evitar que ambos tipos de usuarios mantengan contacto entre sí, la sectorización de los espacios y recorridos de desplazamientos mediante circuitos diferenciados para vacunados y no vacunados, turnos en todas las instalaciones para evitar que coincidan en el mismo espacio y lugar personas usuarias de diferentes circuitos, entre otras.

La orden también recoge qué hacer en el caso de retorno y nuevos ingresos de personas usuarias a los centros y demás establecimientos residenciales. Siempre que el residente no esté vacunado o en determinadas situaciones en las que así se valore, se realizara PCR teniendo en cuenta el perfil de la salida, así como la situación epidemiológica de la isla. Para los nuevos ingresos, se garantizará la vacunación con la anterioridad suficiente y quedan exceptuadas de lo dispuesto en este precepto las viviendas tuteladas y hogares funcionales, los cuales quedarán sujetas a la normativa vigente en cada momento para la población general.

En esta modalidad de viviendas tuteladas, se podrán efectuar visitas de familiares siempre que se cumplan todas las medidas preventivas. Con carácter general se promoverá que las visitas se realicen en la modalidad de encuentros en espacios al aire libre. Se podrán efectuar salidas siempre que se apliquen las medidas de protección adecuadas y se evite el contacto o interacción sin medidas de protección con otras personas ajenas al establecimiento y las s salidas se realizarán acompañadas en el caso de que sea necesario.

Por último, se detalla que se establecerán medidas de coordinación y seguimiento para la detección, el diagnóstico y derivación por COVID-19 de las personas residentes en los centros y establecimientos a través del personal designado por los centros de salud de su municipio o localidad.