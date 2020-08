Canarias endurece las medidas frente a la COVID-19: mascarilla obligatoria siempre, prohibición de fumar en la calle si no hay distancia y cierre de discotecas

Canarias ha endurecido este jueves sus medidas para hacer frente a la pandemia derivada de la COVID-19, que está repuntando en los últimos días hasta el punto de alcanzar los datos de la segunda semana de confinamiento. El presidente regional, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el uso de la mascarilla será obligatorio a partir de ahora, también en espacios abiertos y aunque se pueda garantizar la distancia, se restringirá el ocio nocturno y se impondrán sanciones a las personas que realicen reuniones de más de diez personas.

Salas de baile latino concentran el mayor foco de COVID-19 en Canarias

Saber más

Torres ha afirmado además que no se permitirá fumar en espacios abiertos si no se mantienen la distancias, una medida que se suma a Galicia. El presidente ha recordado que la mayoría de los contagios se están dando en encuentros familiares y festivos, fundamentalmente en la capital de la isla de Gran Canaria, donde el 95% de los casos son personas menores de 30 años, y ha lanzado un mensaje a los jóvenes: "No son invencibles, cualquiera puede acabar en un hospital y morirse".

El brote más importante en estos momentos -60 positivos- se dio en un ambiente festivo de una zona de la capital grancanaria que aglomera varias discotecas. El objetivo es perseguir estos lugares donde se producen "las tres C": cercanía, concurrencia y espacios cerrados. El presidente recordó que Canarias es una de las comunidades donde más tarde se permitió el ocio nocturno, primero solo en zonas abiertas y después con aforo y mascarillas. Ahora, debido a las circunstancias, se vuelve a aplicar el decreto del pasado 20 de junio, que cita: "Los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno podrán abrir al público exclusivamente los espacios al aire libre, para consumo sentado en mesa. En todo caso, el aforo en terrazas será del 75% y habrá que mantener la distancia interpersonal o, en su defecto, el uso de mascarilla".

Torres adelantó que se van a cribar a todos los usuarios y trabajadores de las residencias para hacerles de nuevo el PCR, ya que es un sector "que preocupa mucho". Además, se va a intensificar el rastreo para hacer el seguimiento de cualquier contagio o sospechoso en las Islas, "tenemos que seguir siendo una Comunidad con datos favorables ya que somos de las regiones más castigadas cuando la pandemia llega a nuestra tierra", lamenta el presidente. Cree que se puede actuar "de manera responsable" y divertirse "con tranquilidad" sin tener que poner "en riesgo" la vida de los demás.

Sobre los previsibles actos en los que puedan haber aglomeraciones, Torres dejó claro que no tendrán la autorización del Ejecutivo regional. "De nada sirve que hayamos suspendido las fiestas patronales si los jóvenes se reúnen en las azoteas, en las playas o en zonas diversas recónditas y se comparten bebidas. Se están riendo de lo más importante que es la vida de la salud y de la gente", por ello cree que hay que "apelar" a esa responsabilidad. "Lo bien que hizo Canarias el confinamiento tiene que volverse ahora", insistió.

En cuanto al comienzo del curso escolar en septiembre, el presidente afirmó que ya se están produciendo las contrataciones de profesores y que en los próximos días habrá una reunión de todas las comunidades con el presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez. Torres ha aclarado que el escenario dependerá del desarrollo de la pandemia. No obstante, la voluntad del Gobierno de Canarias es el que "el curso empiece de forma presencial". Por ello, apuntó que la consejera de Educación tiene establecidas distintas opciones para diferentes escenarios.

Finalizó la rueda de prensa apelando a la responsabilidad de los jóvenes y de la sociedad canaria en general. "Hicimos bien el confinamiento y en 14 días se vio el resultado".