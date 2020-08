Canarias se suma a Galicia y prohibirá fumar en la calle si no hay distancia social mientras varias comunidades estudian unirse

Canarias se ha sumado a Galicia y se convertirá en la segunda comunidad en implantar la prohibición de retirarse la mascarilla para fumar en la vía pública, incluidas las terrazas, cuando no exista distancia de seguridad. En Galicia, la medida, que genera dudas entre los expertos por la falta de evidencia científica al respecto, entró en vigor en la pasada medianoche.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que no se permitirá fumar en espacios abiertos si no se mantienen la distancias y ha lanzado un mensaje a los jóvenes: "No son invencibles, cualquier puede acabar en un hospital y morirse". Otros seis territorios están estudiando tomar la misma medida: Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón y la Comunidad de Madrid. Mientras, en Andalucía, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha señalado que no ve mucha "trascendencia científica notable" a la medida, pero ha pedido a los técnicos de salud que hagan un rastreo de estudio para conocer evidencias al respecto.

En Cantabria, su vicepresidente, Pablo Zuloaga, ha señalado la posibilidad de implantar la norma al término de la reunión semanal del ejecutivo regional. Ha aclarado que durante el Consejo de Gobierno se han limitado a poner esta opción sobre la mesa, pero aún no hay ninguna decisión tomada al respecto. Esta medida se sumaría a otras más extendidas en todo el ámbito nacional como el uso obligatorio de la mascarilla y a otras que han tomado para frenar los contagios entre jóvenes, como limitar el horario del ocio nocturno hasta las dos de la madrugada.

En Castilla-La Mancha, el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro ha reconocido que también se estudia esta posibilidad desde el gobierno autonómico con el objetivo de frenar la propagación del virus. A preguntas de los periodistas ha dicho que esta medida “debería estudiarse para ser implementada a nivel nacional”, ya que en su opinión puede ser una medida “positiva” para frenar el virus que los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha ya están “estudiando con expertos”.

Desde el gobierno de la Comunitat Valenciana han señalado que la medida se está teniendo en cuenta por parte de los responsables de la Consellería de Sanidad, según informa EFE, que creen que puede tener efectos positivos. En la Comunidad de Madrid, el consejero Enrique Ruiz Escudero ha declarado estar totalmente de acuerdo con las medidas que impliquen no fumar en los lugares públicos y, por tanto, está dispuesto a aplicar esta prohibición “sin ningún género de dudas”.

Asturias duda sobre las competencias para tomar la decisión

El Gobierno asturiano está valorando "con prudencia" la posibilidad de prohibir fumar en la vía pública en función de cómo evolucione la pandemia de la covid-19 y desde la perspectiva jurídica para definir "hasta qué punto" se podría tomar esa decisión desde el ámbito competencial del Principado. Así lo ha señalado en rueda de prensa la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, que ha incidido en que hay estudios e informes sanitarios que avalan esa decisión "y otros no tanto" y en que sería necesario estudiar su encaje jurídico "y hasta qué punto" Asturias tendría la posibilidad "de encajar esa medida".

La consejera de Sanidad de Aragón también se ha pronunciado sobre la decisión de la Xunta de Galicia de prohibir fumar en la vía pública para frenar los contagios, una medida que “no se descarta”: “La estamos valorando como todas las medidas de otras comunidades autónomas”, ha aclarado.