El Centro Comercial El Muelle inaugura el belén ‘funko’ más grande de Canarias

El centro comercial El Muelle de la zona puerto de Las Palmas de Gran Canaria inaugura el día 4 de diciembre, a las 10.00 horas, el mayor belén funko de Canarias, que quedará expuesto hasta el 6 de enero en la segunda planta del citado edificio. Más de 150 figuras variadas de estos populares y exitosos personajes cabezones de plástico surgidos en EEUU a finales de los años 90 se distribuyen en los 12 metros cuadrados de este belén, el primero que se realiza en Canarias, confeccionado por Carlos Hernández y Gerardo Hernández, quienes aseguran que “no dejará indiferente a nadie”.

Castillos medievales, mazmorras, pirámides egipcias, pantanos y lagos, parajes helados y selvas tropicales realizados con plásticos, maderas, yeso y cemento aligerado configuran el singular paisaje de este belén en el que se reparten los funkos más insospechados entre los que figuran reconocibles personajes de La Guerra de las Galaxias, Marvel, Disney o Juego de Tronos.

La palabra funko proviene de la unión de dos palabras, fun (diversión en inglés) y Co., de Company. Desde finales de los 90 estos muñecos de pequeño tamaño creados por tres amigos de lo retro en un bar de Washington se han convertido en toda una moda vinculada a la cultura pop, que apasiona a infinidad de personas de todas las edades, así como en un negocio que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo, según explica el Ayuntamiento capitalino en una nota de prensa. Desde aquel primer cabezón realizado por Mike Becker como seña de identidad de la cadena de restaurantes Big Boy, pasando por sus siguientes diseños que los catapultan como moda fetiche con Marilyn Monroe y Austin Powers, la multinacional no ha dejado de crecer operando ahora con multitud de licencias (Marvel, LucasFilms, Disney, Dc Cómics, Sony Entertainment, Warner Bros., Fox, etc.).

Un belén "atípico"

Fabricados en vinilo de alta calidad, algunos de los personajes de este macro belén rinden tributo a los sanitarios que se han enfrentado al coronavirus. Bob Esponja o Papá Noel se entremezclan con algunos de los héroes de Juego de Tronos como Arya Stark, Tyrion Lannister o Daenerys Targaryen, entre otros, mientras que campanilla vela el sueño en el portal de un niño Jesús encarnado en The Mandalorian de Star Wars. Tampoco falta a este surrealista poblado navideño Mickey Mouse, Scooby Doo, los amigos de South Park, Elsa, de Frozen, Harry Potter y el jorobado de Notre Dame.

Carlos Hernández, uno de los autores del belén funko que se exhibe en el centro comercial El Muelle, explica que han montado "un belén atípico y divertido utilizando figuras acordes en su mayoría con el tema navideño”. Confiesa que un Mickey disfrazado de Papá Noel fue el inicio de todo. Tras dos meses de intenso trabajo en los que definieron el uso de las figuras y diseñaron la coherencia que había que otorgarle al belén, Gerardo Hernández se puso manos a la obra confeccionando las estructuras de maquetería artesanal que el público podrá contemplar en las que no falta detalle alguno. En las últimas dos semanas quedó definitivamente instalado en el amplio local en el que permanecerá abierto al público en el centro comercial de la zona puerto de la capital grancanaria.