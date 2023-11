Los colectivos feministas se preparan para gritar “se acabó” este 25N: por qué y dónde serán las manifestaciones

Los colectivos feministas ultiman esta semana los detalles de las manifestaciones que recorrerán el archipiélago el próximo sábado. En Canarias se han producido en dos décadas 104 feminicidios y una media de 47 llamadas al día al teléfono 112 para activar el Dispositivo de Mujeres Agredidas. Las movilizaciones de este año llevan por lema “se acabó”, que incide en la idea de que puede haber retrocesos políticos, pero la sociedad no se va a dar “un paso atrás” porque “el tiempo de silencio se acabó”, explica a este periódico una de las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria, Nayra Marrero.

“Somos más conscientes contra las violencias y estamos mucho más organizadas para denunciarlas”, incide Marrero. En este sentido, se ha producido un repunte de un 40% en las llamadas al 112 así como un incremento de las denuncias, debido precisamente a que la violencia machista es mucho más visible que hace unos años. Por todo ello, la red feminista remarca que no se debe dar un paso atrás en financiación. La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, reconoció recientemente en una entrevista en este periódico que el presupuesto ha bajado, pero insistió en que ninguna mujer se quedará sin ayuda y que nadie se quedará “atrás”.

“Pero es que ya hay quien se queda atrás”, responde Nayra Marrero. Explica que los colectivos feministas no están atendiendo lo que queremos atender sino los que las administraciones tienen la responsabilidad de atender y no atienden. “Pero todo lo que no haga de más las administraciones el movimiento feminista se lo echa sobre los hombros, eso lo tenemos claro”, remarca.

“No vamos a dejar de dar el callo en ese sentido con menos ayudas o con más. Pero entendemos que cuando no hay estabilidad con los proyectos no se entiende la labor que tenemos los colectivos”, añade Marrero. De hecho, la Red Feminista de Gran Canaria instaba la pasada semana al Gobierno de Canarias a reconsiderar los recortes en el anteproyecto de los presupuestos para 2024 que afectan “directamente” a las políticas de igualdad y a la atención de las mujeres víctimas de violencia.

El Foro Canario contra la Violencia de Género de Tenerife destaca que esta movilización es clave “en unos momentos en los que se recrudece la ofensiva ideológica contra los derechos de las mujeres, de las personas disidentes sexuales y de género y de las migrantes, en los que se afianza y se extiende la cultura de la guerra, y en los que las políticas públicas no afrontan de manera decidida las causas estructurales de las múltiples violencias que nos atraviesan, necesitamos seguir caminando hacia la construcción de un mundo libre de violencias en el que se respeten y garanticen los derechos de todas, desde un feminismo colectivo y emancipador”.

Violencia económica

Este año la violencia que se intenta visibilizar en la económica, basada en el control y en el acceso de las mujeres a los recursos económicos. En este contexto, La red feminista de Gran Canaria insiste en que no puede haber recortes en las ayudas a las mujeres. Para salir de la burbuja de la violencia que se ejerce sobre todo por el control económico es clave la independencia y “más en una comunidad donde la pobreza está relacionada con ser mujer y con las dobles cargas: son dos indicadores clave como no tener vivienda”, apunta Marrero.

Cuando las ayudas a las mujeres para que puedan salir de esa espiral de violencia fallan, se está dejando el sostén de estas mujeres en manos de los maltratadores, remarca la portavoz de la red feminista, y a esto si se le suman otras variables como ser una mujer migrante se le añaden más trabas en el camino.

“Partimos de un sistema y situación social en el que la mujer ha tenido un papel subordinado y cambiar ese papel es romper una baraja y hasta que encontremos un cambio estructural que nos permita partir de la igualdad evidentemente estamos mucho más expuestas a esta violencia”, concluye.

Dónde serán las manifestaciones