“El presupuesto ha bajado algo, pero se puede subsanar. Ninguna mujer víctima se quedará sin ayuda y nadie quedará atrás”

Maestra de profesión, Ana Brito aterrizó este verano en la dirección del Instituto Canario de Igualdad (ICI) sucediendo a Kika Fumero (propulsora de iniciativas como Mascarilla-19 durante el confinamiento, entre su extenso legado). Brito no viene del mundo del activismo feminista, donde no es conocida, pero señala que su vínculo con la igualdad le viene del sector de la enseñanza. En los centros educativos asegura que abogaba por educar en igualdad y algunos de sus últimos trabajos con el alumnado consistieron en que se realizara un reconocimiento a las mujeres de la isla de la que procede, El Hierro. También afirma que ahondó en su colegio en por qué solo hay tres calles de su municipio, Valverde, con nombre de mujeres.

Brito ha sido concejala en el Ayuntamiento de Valverde por la Agrupación Herreña Independiente (AHI), pero no había ocupado hasta ahora un cargo institucional en el Gobierno de Canarias. Con esta formación el Gobierno de CC-PP tiene un acuerdo, y son varios los cargos que ostenta el partido herreño en las instituciones canarias. Pese a su paso por el consistorio, la directora del ICI reconoce no estar acostumbrada a estar en primera línea política y que las críticas han hecho mella en su salud. Recientemente, tuvo que rectificar unas declaraciones que realizó sobre la ausencia de mujeres en la Semana de la Arquitectura, tras una pregunta que asegura que no entendió bien. “He llorado mucho”, explica la directora que pidió disculpas.

La directora del ICI reconoce que el presupuesto de este año ha bajado “algo”, pero insiste en que se puede subsanar y garantiza que “ninguna mujer víctima de violencia de género” se quedará sin ser ayudada. También remarca que se va a modificar la RPT del ICI. La Consejería de Bienestar Social ha remarcado recientemente que entre los objetivos para 2024 se encuentra la apertura de los centros de crisis 24 horas para atender a mujeres víctima de Violencia Sexual, contemplado en la Ley del Solo sí es sí.

Como docente creo que falla la involucración de las familias en la educación en igualdad

De usted conocemos que es maestra de Educación Primaria y exconcejala en Valverde con la Agrupación Herreña Independiente. ¿Su vinculación e interés por la igualdad le viene de ese mundo de la enseñanza?

Evidentemente, uno de los pilares fundamentales que se trabaja también en el ICI es prevenir la violencia de género, trabajar la igualdad desde edades tempranas. En los centros trabajábamos la igualdad desde Infantil hasta 6º como algo prioritario y desde el ICI había una coordinación muy buena con el Centro de Profesores. Nosotras teníamos la posibilidad de asistir allí los miércoles y contar con todas las novedades: libros, vídeos a nuestra disposición y nos llevábamos el material al centro y distribuíamos por edades. Y ese material estaba disponible y se trabaja muy bien. ¿Pero qué creo yo que falta? como docente y ahora mismo en el ICI: la involucración de la familia. Le dan esa formación a los niños, pero ¿quién tiene que estar también? La familia.

¿Cree entonces que en un contexto de bulos y desinformación la clave es implicar a toda la comunidad educativa incluyendo a las familias?

A mí me consta que la comunidad educativa está implicada, pero es verdad que la familia cada vez viene menos al centro y esa parte es la que tenemos que seguir trabajando de manera extraordinaria.

¿Qué lectura hace del aumento de llamadas por parte de mujeres víctimas de violencia de género al teléfono de atención del Gobierno de Canarias? ¿Cree que es síntoma de que la información está llegando en mayor medida en los últimos años?

Si comparamos este septiembre con el septiembre pasado y vemos que aumenta un 40% las llamadas al 112, algo no está bien. Pero, por otro lado, las mujeres son las que están llamando. Es decir, no va bien porque tristemente tienen que hacer esa llamada, pero al mismo tiempo, ¿qué está ocurriendo? que son las mujeres víctimas de violencia de género las que están haciendo esa llamada y también las familias y observadores externos: tu prima, tu tía… Pero a la vez ¿qué ocurre para que las mujeres no den ese paso? Vergüenza, el querer mantener la familia unida, no contárselo a la familia… Todo eso también sale en nuestras estadísticas. Por lo tanto, ¿hay más información? sí, ¿las entidades se están involucrando muchísimo? sí, pero no solo las de igualdad sino que se tiene que implicar todas las consejerías que forman parte del Gobierno y toda la sociedad que está viendo que hay que acabar con el machismo y erradicarlo.

Yo estoy hablando de situaciones duras, que la gente no conoce y hay que hacer un seguimiento más profundo como que los servicios sociales puedan tener un registro de quién está viviendo solo: si tiene comida en la nevera, como se está trabajando en prevención de la violencia de género, porque es verdad que con la edad nos degeneramos cognitivamente, pero tiene que haber alguien que te vea.

Se acerca el 25N. El pasado año precisamente se puso énfasis en las mujeres mayores, un perfil más vulnerable a la violencia de género, en el ámbito estatal también se pone el foco en la violencia económica. ¿Cómo va a ir enfocada la campaña de este año?

Eso (la violencia en mujeres mayores) lo vamos a trabajar en una campaña con los centros que nosotras sufragamos que trabajan con mujeres víctimas de violencia; ese va a ser el tema de esa campaña, ese período de edad. Pero la que vamos a trabajar ahora el 25N es un tipo de violencia que está muy soterrada, y ni se ve, que es la violencia económica.

¿Es una violencia más difícil de detectar?

Tengo amigas que la sufren y no lo han visto ni la reconocen. Hay mujeres que tienen dos trabajos para salir adelante porque saben que el dinero tienen que entregarlo y están muy controladas. Esa campaña la hemos realizado con una empresa muy original y va a haber hasta test donde el hombre va a detectar si está ejerciendo la violencia económica y la mujer si la está sufriendo.

Nosotros lo que pretendemos es que se mantenga una relación económica de Igualdad y corresponsable.Vamos a estar en colaboración con los siete cabildos y la campaña estará presente en los aeropuertos, en estadios, banner... A mí a veces me preguntan por qué estoy publicitando temas tan básicos en las redes del ICI y es que todo el mundo no lo conoce, todo el mundo no está formado y si tú lees lo que hemos puesto de violencia psicológica y tú te sientes así, ya sabes que tienes que acudir y nosotros estamos diciendo dónde debes acudir. Si te sientes violentada o agredida acude al 112 que te van a escuchar en el idioma que quieras.

Dentro del DEMA tenemos trabajadora social, psicóloga, jurista a su disposición las 24 horas del día, incluyendo festivos y de manera gratuita

¿Cree que deberíamos poner más el foco en que el Gobierno de Canarias tiene recursos para las mujeres víctimas? A veces persiste el miedo de que si llaman al 112 tienen que denunciar en la policía y realmente no tienen por qué hacerlo: ¿hay que hacer más pedagogía por ahí?

Hay un vídeo en las redes sociales del ICI, que es ficticio, pero que explica perfectamente qué pasos tiene que dar, la privacidad que vas a tener. Es una señora que llama al 112 como para informarse de qué pasos tiene que dar y cómo le responde el DEMA (Dispositivo de Mujeres Agredidas) del 112 y le va diciendo que puede ir al sitio que nos indique, que estaremos allí y que nadie se va a enterar. Porque la mujer tiene miedo, miedo de que se entere el marido de que se quiere ir, miedo del momento del abandono, o miedo porque está en una situación privada de libertad y se pregunta ¿Qué va a ocurrir ahí? Y ahí estamos nosotros: somos acompañamiento, claro. Y dentro del DEMA tenemos trabajadora social, psicóloga, jurista a su disposición las 24 horas del día, incluyendo festivos y de manera gratuita.

También se ha detectado un aumento de las violencias sexuales y de cómo se utiliza la tecnología además en estos delitos. Un ejemplo de ello es el vídeo sexual no consentido que han difundido jugadores del Real Madrid y por el que se les investiga. ¿ El ICI se plantea reforzar campañas de prevención en este sentido?

Aquí estaba trabajando hoy en el grooming, que es un delito que tenemos que trabajar evidentemente. Ocho de cada diez niñas lo están sufriendo por personas cercanas a su entorno, con una finalidad que es la sexual. ¿Qué ocurre? Que en este momento más del 50% de las denuncias a ese grooming la está haciendo su propia madre. Pero es que esa niña se lo tiene que contar a la madre sabiendo el riesgo que corre por el acoso que ha sufrido a través de Internet. Y es muy duro también saber que es una persona cercana. Por eso es tan importante ese trabajo con la familia . Yo con mis alumnos les decía que todos los días tenían que contar en casa lo que hacían. ¿Qué hiciste, qué comiste, con quién jugaste, te enfadaste con alguien? Cuéntalo, cuéntalo porque yo sé que no hay esa conexión.

Algo con lo que seguimos trabajando, por ejemplo, es el proyecto JUNO. Hemos formado en el año 2022 a 229 agentes; de ellos 50 son mujeres. Se les ha formado o recordado cómo deben estar esos expedientes que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando trabajan con una mujer víctima de violencia.

Necesitamos más personal. Desde 1998 la RPT no ha aumentado, pero sí el volumen de trabajo

Lleva aún pocos meses en el puesto. ¿Qué diagnóstico hace del trabajo en el Instituto Canario de Igualdad en cuanto a cómo se lo encontró? ¿Qué retos se ha marcado para este mandato?

Yo nunca voy a decir que lo que se ha hecho estuvo mal hecho, ni mucho menos, porque no es verdad. Todo está hecho como la anterior directora consideró que debía hacerse. Todo no da tiempo porque este instituto es muy grande y tiene mucho tema que trabajar. Pero lo que sí es verdad es que vamos a continuar trabajando unas líneas que ya inició, que no se pudieron concluir, y mejorando otras, como por ejemplo más personal. Porque desde el año 98 el personal del ICI, la RPT, no ha cambiado, pero sin embargo, el volumen de trabajo sí que ha aumentado. Entonces ahí es la primera línea prioritaria en la que tengo que continuar.

Continuaremos haciendo jornadas, campañas como la que hemos hecho ya, la de septiembre, la que vamos a hacer en noviembre. Nos queda este año la de juguetes no sexistas y hemos hecho unas jornadas muy importantes con el departamento de Justicia importantísimo y de ahí le voy a leer un dato escalofriante entre otros que a mí me dejaron aturdida, porque ahí aprendemos todos. Uno de los ponentes comentó que se han producido 500 denuncias de violaciones grupales en un año en España. Yo tomé nota de esto y me quedé asombrada porque han aumentado en un 55% desde 2016 y una de cada cuatro eran menores. ¿Ves la importancia de las familias?

Antes hablabas de que falta personal desde hace mucho tiempo. ¿Cómo valora la partida presupuestaria con la que va a contar el instituto en los próximos años? En los presupuestos de 2024 se ve una reducción de partidas para Fondos de Emergencia Social y ayudas directas… Así lo ha denunciado la anterior directora del ICI. ¿Se va a subsanar esa merma de cuentas? ¿cómo lo valora?

Kika Fumero sabe muy bien que sí que ha bajado algo, pero que lo podemos subsanar porque se ha hecho cuando ella estaba también. Entonces, lo que el ICI tiene claro es que ninguna mujer víctima de violencia de género se va a quedar sin su ayuda. Eso es verdad que quiero que lo recalques porque no va a pasar. Por otra parte, te contaré que si a nosotros nos faltara algo en algún momento asignación presupuestaria, nuestra Consejería nos la va a adelantar. Nadie se va a quedar atrás. Nuestra consejera es una mujer muy formada porque es trabajadora social y conoce perfectamente la sensibilidad que se le tiene que dar a este tema y conoce a la administración porque también ha trabajado en vivienda. Y la promesa de la consejera la tenemos (estamos adscritos a esa Consejería de Bienestar Social) y la relación que mantenemos con todo el Gobierno es al 100%.

¿Y el aumento de personal, será progresivo?

Ya hemos conseguido esta semana. Había una plaza con asignación dineraria que no estaba cubierta y ayer (miércoles pasado) nos enteramos de que hay alguien que va a venir y eso es importantísimo. Por otro lado, empieza otra persona que es A2 y que nos va a ayudar con las ayudas de violencia de género del artículo 27 y otra plaza que había perdido su asignación dineraria porque no se llegó a concluir su gestión, y yo ya firmé el jueves pasado para que venga un técnico a cubrirla. En enero se empieza a modificar la RPT y he solicitado que vengan dos técnicos más y todo este volumen de trabajo se diversificará y nos sentiremos más aliviados porque podemos dar una salida a todo el volumen de peticiones de ayuda que tenemos y será muy bueno.

También es una consejería que se apoya mucho en entidades…

Sí, el asociacionismo entra dentro de la continuidad de trabajo en esta legislatura evidentemente y la prevención y la igualdad que la trabajamos desde la coeducación y el ICI trabaja el área transversal con todos los organismos del Gobierno.

En Canarias existe un porcentaje de mujeres migrantes en situación administrativa irregular que muchas veces sufren violencia de género y tienen miedo de dar la voz de alarma. ¿Se han planteado reforzar el trabajo con ellas para que ninguna mujer quede atrás?

Cuando nosotras vamos a las reuniones periódicas con el Ministerio de Igualdad cuando hay feminicidios ese tema se ha tratado como algo importantísimo. ¿Y cómo podemos hacerlo? pues metiéndonos por ejemplo a través de Sanidad. Estas mujeres no conocen el idioma y viven en un círculo cerrado sin contacto ni con amigas ni vecinas. ¿Cómo lo podemos hacer? Manteniendo contactos con Sanidad porque ellas van a tener que ir al médico de familia, al ginecólogo o al pediatra. Y ahí es donde nosotras tenemos que estar presente, reforzando que esa colaboración se esté llevando a cabo. Si no conoce nuestro idioma tendrá que ir alguien que lo conozca y esa figura se tiene que contemplar en Sanidad porque van acompañadas del marido o del cuñado y la libertad que tienen para hablar no existe.

La Sanidad entonces se puede convertir en una puerta de entrada para que puedan pedir ayuda no solo mujeres migrantes sino de entornos rurales y otras mujeres a las que les dé miedo acudir a comisaría…

Por eso nosotras abrimos otras puertas. No vayas a tu pueblo, vete al de al lado porque esa ayuda existe o si no llama al 112 y la guiarán. El ICI tiene un vídeo de simulacro en el que se explica muy bien.

En septiembre rectificó sus palabras y dijo que hubo un malentendido sobre un evento del colegio de arquitectos en el que no había mujeres. ¿Cree que aún tenemos una gran lucha por delante para que las mujeres sigamos tomando el espacio público y ser más visibles en los debates y eventos? La Ley de Paridad ha hecho que tengamos más representación en política pero seguimos viendo notables diferencias en empresas y en muchos sectores masculinizados …

Yo pido disculpas cuando las tengo que pedir. Evidentemente yo no escuché bien esa pregunta y la contesté muy mal. ¿Cómo voy a estar al frente de un Instituto Canario de Igualdad y decir que no importa que no haya mujeres? Yo no la entendí y por eso lo dije mal y pedí disculpas. Me sentí avergonzada y lloré mucho, porque sentí que metí la pata hasta al fondo. Estuve unos días que iba a trabajar y volvía a casa y no quería saber del mundo. He bajado cinco kilos.

Jenni Hermoso acaba de abrir una ventana y ahí se van a ver reflejadas muchas personas

Celebramos en Canarias Ahora un evento que hemos titulado ‘Igualdad y deporte en Canarias: construyendo referentes’, ¿cree que el deporte es uno de esos espacios donde debemos seguir derribando muros? ¿Cómo valora la reprobación social que ha tenido las conductas machistas de Rubiales?

No me podía olvidar de Rubiales que me dio mucho dolor de cabeza, y tampoco de Mansito, que es muy amigo de Rubiales. Valoro positivamente la reprobación social. Si yo hubiera sido Rubiales no hubiera dado lugar a tres días, desde el minuto cero él tiene que entender que lo hizo mal porque es un jefe y hay que respetar y las emociones de impulso te las reprimes porque no solamente es lo que él demostró que podía hacer con cualquier jugadora (subiéndola al hombro, dandole un piquito…) sino que tuvo un acto muy feo tocándose los genitales en público y da a entender que en la teoría está todo muy bien pero en la práctica no. Jenni acaba de abrir una ventana y ahí se van a ver reflejadas muchas personas.