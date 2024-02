La contundente respuesta del sindicato STEC-IU al ataque a los docentes canarios: “Quien no tiene ni idea es la señora Oramas”

La diputada regional por Coalición Canaria Ana Oramas incendió las redes sociales y a la opinión pública, especialmente al colectivo docente, este lunes tras afirmar en las Jornadas del Pensamiento Político Canario, organizadas por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que “el problema no es si el PP lleva la Consejería (de Educación) o no, el problema es que el propio profesorado no tiene ni puta idea de la identidad y de la cultura canaria''.

Las palabras de la veterana política provocaron un aluvión de críticas en redes, incluidas las del expresidente canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien le reclamó una disculpa, como también ha hecho el sindicato STEC-IC este martes.

“Para el STEC-IC este hecho supone uno de los momentos más vergonzantes del panorama político canario de los últimos años”, expresó la organización en un comunicado publicado este martes. Además de “lo insultante de la expresión, que no viene más que a demostrar el talante despótico y faltón de la señora Oramas, resulta evidente que ella misma no se entera de quién ha estado gobernando en Canarias a lo largo de casi 30 años y de qué lugar le ha dado a los contenidos y a la cultura canaria en el currículo pues, a pesar de llevar toda la vida viviendo de la política, nunca ha puesto interés por conocer la labor docente y el funcionamiento de un centro educativo”, le espeta la organización.

Para STEC-IC, “afirmaciones de este calado, además de ser rigurosamente falsas, no tienen otro objetivo que minar la consideración social del profesorado, probablemente, para luego justificar recortes en sus derechos laborales y profesionales”.

En el siguiente vídeo pueden escucharse las declaraciones de Oramas (1.22.15)

Lo canario para CC: “Turismo e inversiones con beneficios millonarios para sus allegados”

Por ello, el sindicato ha exigido “una inmediata disculpa” por sus “inaceptables declaraciones”. “Más allá de su constatada mala educación (en otra ocasión faltó el respeto a los vecinos de las 3.000 viviendas de Sevilla), no podemos admitir que se responsabilice al profesorado del desastre que Coalición Canaria ha perpetrado durante 3 décadas en lo concerniente a los contenidos canarios y todo lo que tiene que ver con la identidad canaria. Para la diputada y para todo su partido, defender la cultura canaria se limita a unas pocas inversiones millonarias cada año en el stand de FITUR y alguna otra feria más para seguir potenciando el negocio turístico y la construcción de donde sus allegados obtienen enormes beneficios”, sentencia.

En la mañana de este martes, ante el revuelo, Oramas ha emitido un vídeo de disculpa. ''Hoy quiero pedir disculpas a los miles de profesores que tiene Canarias, tanto en las universidades, como en Bachiller y en Primaria. Quiero pedir disculpas porque el lenguaje usado es inadmisible por mucho que yo sea tan apasionada en la defensa de lo nuestro. Sobre todo, la generalización. Tenemos un profesorado magnífico, pero tenemos problema de conocimiento de nuestra cultura y de nuestra historia'', ha añadido.