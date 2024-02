Ana Oramas: ''El profesorado no tiene ni puta idea de la identidad y la cultura canaria''

''El problema no es si el PP lleva la Consejería (de Educación) o no, el problema es que el propio profesorado no tiene ni puta idea de la identidad y de la cultura canaria''. La diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias Ana Oramas ha cargado este lunes contra el cuerpo docente de Canarias en el marco de las 1º Jornadas del Pensamiento Político Canario, organizadas por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.

''Yo lo vivo en mi casa, con mi hija de 29 años. Mi hija no solo no ha leído a Arturo Macanti o a Arozarena, ni a Pedro García Cabrera, ni siquiera ha leído El amor en los tiempos del cólera de García Márquez'', añadió la exdiputada por Santa Cruz de Tenerife en el Congreso.

El expresidente del Gobierno de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reaccionado a las palabras de Oramas. ''Como canario, responsable público y docente no me puedo callar. Y no deberían hacerlo quienes gestionan la educación, trabajan en ella o la defienden. Ana Oramas desprecia e insulta al profesorado, a nuestra literatura e historia. Se ha equivocado. Está tardando en disculparse'', ha señalado.

Cubillo

Durante su intervención, Oramas también ha hablado de la íntima relación de amistad entre su padre y Antonio Cubillo, el fundador del Movimiento por la Autodeterminación de Independencia del Archipiélago Canario. “Cubillo era íntimo de mi padre, que le llamaba para decirle que le iban a quemar las guaguas al día siguiente o no sé qué… Se los cuento como es real, y ponían una guagua vieja; y lo llamaba desde Argelia”.

En estas jornadas de pensamiento político, la diputada ha recordado en varias ocasiones su trayectoria por la política. ''Lo peor es cada cuatro años cuando cambia el Gobierno de España. Tienes que volver a explicar qué es Canarias. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La distancia entre El Hierro y Fuerteventura es la misma que entre Barcelona y Madrid'', dijo. Después, imitando el acento peninsular, ha lamentado que aún pregunten a los representantes canarios ''¿de qué os quejáis?''.