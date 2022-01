Las denuncias por negligencias médico-sanitarias en Canarias aumentan un 16% en 2021

La Asociación del Defensor del Paciente, que ha presentado este lunes su Memoria anual de presuntas negligencias médico-sanitarias, ha recibido en 2021 un total de 13.156 casos denuncias relacionadas a la sanidad pública y privada, 2.647 más que el año anterior (un 20%), pero ligeramente inferior a los 13.454 casos que se dieron en 2019. En el caso de Canarias estas denuncias aumentaron un 16% en relación a 2020.

En concreto, Canarias ha recogido 303 casos --de los que 18 han sido muertes--, lo que ha supuesto 50 denuncias más en 2021.

Sobre los datos de negligencias que acabaron en fallecimiento, en total en 2021 se registraron en España 628 reclamaciones con resultado de muerte, supone 100 más que en 2020, pero 129 menos que en el año anterior a la llegada de la COVID-19.

Para Carmen Flores, presidenta de la asociación, estos datos "hablan por sí solos", ya que de 2020 a 2021 "se han incrementado en más de un 20%", no obstante se observan cifras muy similares a las de hace una década, allá por 2011, año en el que se dieron las cifras más bajas de toda la serie expuesta en este informe.

"La excusa de la COVID-19 ya no cuela puesto que el sistema sanitario sigue sin ser idílico por la falta de recursos personales y materiales. La pandemia ha dejado al descubierto las vergüenzas del sistema nacional sanitario. Nuestra sanidad no da para más debido a que la inversión no es la adecuada. La sanidad española continúa con su carácter abnegado", advierte ante posibles excusas de las diferentes administraciones a estos malos datos.

Empezando por los fallecimientos tras una mala praxis médica, la Asociación el Defensor del Paciente señala que la causa principal ha sido al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica. Le siguen: intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias, etc.

El informe ha identificado 34 fallecidos tras avisar al 112. En estos casos o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital o la respuesta fue tardía con más de una hora de retraso desde la llamada de asistencia.

Asimismo, 38 pacientes fallecieron por infección hospitalaria debido a que el hospital no cumplió las medidas de asepsia necesarias aunque advierte de que este número es ínfimo con respecto al real, "ya que en España al año fallecen más personas por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico".

Por otro lado, por un resultado insatisfactorio en cirugía plástica, reparadora y estética, la Asociación ha recibido 298 denuncias, cifra ligeramente superior en comparación con el año pasado, lo que significa que con la pandemia las personas se han sometido más a este tipo de intervenciones.

Asimismo, el informe señala que 122 bebés nacieron con alguna discapacidad, lo que supone 25 casos más respecto al año anterior, relacionados con partos llevados de forma inadecuada o con fórceps, causando secuelas como sufrimiento fetal, parálisis cerebral o braquial, etc. Aquí, el informe denuncia la falta de información en numerosos casos por parte de los ginecólogos sobre las malformaciones del feto.

Constan 105 casos de estado de discapacidad en pacientes después de intervención quirúrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia; este dato supone 23 casos más contabilizados comparándolo con 2020. Así como los 85 casos de afectadas por depilación láser, un dato a tener en cuenta, ya que esta técnica está incrementado su práctica dentro de las cadenas de estética.

Asimismo pese a que parece incompresible por el control que existen en las donaciones y transfusiones de sangre, ha recibido 28 casos de contagiados por hepatitis C (3 menos que en 2020), la mayoría por trasfusiones de sangre en intervenciones. Finalmente, 210 personas denunciaron a la Asociación haber sido dadas de alta sin estar en condiciones óptimas de poder ir a trabajar.

Las listas de espera copan las reclamaciones

El mayor número de reclamaciones se da por las listas de espera, le sigue las intervenciones sanitarias en Cirugía General; Urgencias; Traumatología; Ginecología y Obstetricia y Odontología y maxilofacial. El séptimo puesto lo ocupa el transporte sanitario y Ambulancias (112 y 061), seguido de Cardiología, Oncología y Anestesia y reanimación.

Respecto las reclamaciones por los servicios de Urgencias, el Hospital de La Paz de Madrid vuelve a ser el peor parado, aunque hace hincapié en la "caótica" situación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), seguido del Complejo Hospitalario Universitario Insular en Las Palmas de Gran Canaria y el Hospital Virgen de la Salud en Toledo, de los que destaca una "gestión deficiente".

Le sigue en quinto lugar el Hospital Universitari Son Espases en Palma de Mallorca; el Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío en Sevilla; el Hospital General Universitari de Valencia; el Hospital Universitario Miguel Servet en Zaragoza; el Hospital Universitari Vall d'Hebron en Barcelona y cierra el ranking el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Reclamaciones, por comunidades

Por comunidades autónomas encabeza la lista de reclamaciones la Comunidad de Madrid con 3.226 casos, de los que 161 con resultado de muerte, aunque hay que tener en cuenta que es la más denunciada porque es que más intervenciones quirúrgicas realiza. Con respecto a 2020 la subida de reclamaciones supone un 23%.

Andalucía es la segunda más denunciada con 2.420 casos, aumentando en un total de 417 asuntos, lo que supone una subida del 17%. Cabe puntualizar que de la suma 82 han sido con resultado de fallecimiento. La tercera comunidad más denunciadas es Cataluña con 1.704 casos, de los cuales 70 han sido muertes y una subida del 15% de reclamaciones con respecto a 2020.

Como de costumbre en el ranking la Comunidad Valenciana se sitúa en cuarto lugar con 1.009 casos, de los cuales 47 han sido con consecuencia de fallecimiento. Con respecto a 2020 los las reclamaciones suponen una subida de un 12%; Galicia se establece como la quinta comunidad más denunciada con 709 casos, de los cuales 44 han sido con resultado de muerte. Con respecto a 2020 los asuntos han aumentado, de forma ostensible, en un total de 199 lo que supone una subida del 28%.

La sexta comunidad más denunciada es Castilla y León con 702 casos, de los cuales 39 han sido muertes. Las denuncias han aumentado en un total de 190 lo que supone una subida del 27%; le sigue Castilla-La Mancha con 692 casos, un total de 186 reclamaciones más respecto a 2021, y el mismo porcentaje de subida que la anterior (27%) y 40 fallecidos por negligencia.

Murcia se sitúa en mitad de la tabla con 545 casos, de los cuales 32 han sido con resultado de muerte. Esto significa un 25% de subida, es decir, 137 reclamaciones más que en 2021; el País Vasco se posiciona en la zona templada con 410 casos, de los cuales 30 han sido con consecuencia de fallecimiento; en total 93 más que en 2020 (22%); Aragón es la décima comunidad más denunciada con 358 casos, de los cuales 23 han sido muertes; ha aumentado un total de 91 lo que supone una subida del 25%.

Le sigue Canarias que aglutina 303 casos, de los cuales 18 han sido muertes, ha habido 50 denuncias más (16%); Extremadura ha recibido 283 quejas, de los cuales 18 con resultado de muerte, han sido 34 casos más; Las denuncias suben un 12%; Baleares recibió 201 quejas, de las cuales tan solo cuatro han sido con resultado de defunción; hace un año fueron 26 denuncias menos (13%); Cantabria sube un 17% con 196 casos (34 más que hace un año), seis de ellos fallecidos y cierra Navarra con una subida del 12% con 92 denuncias (11 más que en 2020) y apenas tres son por fallecimiento. Las Ciudades Autónomas terminan el año sin muertes por negligencia, con siete denuncias Ceuta y 3 Melilla.