Los laboratorios peninsulares se llenan de colas, indignación y dudas de los residentes que quieren volver a Canarias

Los canarios que viven en la Península acogieron como buena noticia la que el pasado 11 de diciembre anunció el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres: que los residentes que viven en otras comunidades autónomas, sean estudiantes o no, podrían hacerse una prueba de diagnóstico de infección activa antes de regresar a las islas por Navidad, y que las costearía el Ejecutivo canario.

Sin embargo, muchos de ellos han encontrado dificultades en el camino de volver a casa. Una semana antes de Navidad, estos laboratorios dispuestos para los residentes (63 en toda la Península) se han llenado de colas, en algunos casos kilométricas y, sobre todo, de dudas, lo que ha dado paso inevitablemente a la indignación. Así lo cuenta David Díaz, un joven de La Palma afincado en Madrid por sus estudios que tiene previsto volver a Canarias el próximo lunes y, para cumplir el margen de las 72 horas, este viernes se acercó a un laboratorio este viernes, donde reconoce que estuvo "cerca de una hora en la cola". Sin embargo, antes de llegar al centro para realizarse la prueba, el estudiante asegura que los días previos fueron "confusos".

Ante la incertidumbre, lo primero que hizo fue consultar el Facebook del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, donde pudo ver una publicación en la que se especificaban los pasos a seguir para que los residentes pudieran obtener las pruebas diagnósticas gratuitas: aportar en el centro donde se realice el test un justificante de residencia en Canarias (DNI, pasaporte o certificado de residencia), el resguardo del pasaje de avión hacia Canarias y un bono especial.

👉LOS RESIDENTES CANARIOS EN EL RESTO DE ESPAÑA PODRÁN RETORNAR CON PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE COVID-19 GRATUITAS. 📝Para... Posted by Mariano H. Zapata on Saturday, December 12, 2020

Díaz intentó llamar varias veces al número que el Gobierno canario ha habilitado para los residentes en esta situación (911 087 080). ¿Cuál fue la respuesta?: "El buzón al que llama está lleno y no le puede atender", y, así, "todos los días", recalca el palmero. La incertidumbre fue generando en desesperación, por lo que el estudiante optó por encontrar en internet respuestas a sus dudas. En ese momento, encontró algunos foros donde personas en su misma situación "estaban comentando lo que estaba pasando" y fue entonces cuando se enteró de que "teníamos que ir directamente sin cita a los laboratorios".

Finalmente, este viernes acudió al laboratorio, con toda la documentación requerida y sin cita previa, y la cola kilométrica le impactó: "Parecía la cola del matadero", exclamó. Según sus estimaciones había alrededor de 120 personas y, a pesar de que "no había marcas en el suelo ni nadie vigilando", todos respetaban la distancia interpersonal y las medidas de seguridad.

Después de una hora de espera, a Díaz le realizaron de forma gratuita, gracias al bono del Gobierno de Canarias, tanto la PCR como la prueba de antígenos, que, como señala, "también fue nasal".

Otro canario que intentaba hacerse este viernes la PCR en un laboratorio ubicado cerca de El Retiro, en Madrid, relata que hay una larga fila de personas intentado hacerse la prueba para poder viajar en las siguientes 72 horas, pero que el centro "no da abasto con los plazos" y "hay un caos importante".

Pablo y Carlota han tenido que pasar por la misma odisea. La pareja, natural de Tenerife, también reside en la capital española y ambos cuentan que estuvieron "dos días" intentando llamar no solo al teléfono habilitado por el Ejecutivo canario, sino también al del laboratorio donde se querían realizar la prueba: "Fue imposible". Sin respuesta por parte de ninguna de las dos líneas, ambos decidieron acudir presencialmente al laboratorio más cercano, en la calle Alfonso XIII, "a 30 minutos en transporte público". Ya en el centro, el personal les comunicó que "no cogían citas previas y que lo único que teníamos que hacer era ir el día que considerásemos oportuno" para, una vez allí, hacer la cola, "que me imagino que ya será eterna", apunta Pablo, y realizarse las pruebas.

La pareja tinerfeña vuelve a su isla el martes 22 de diciembre, por lo que se realizará la prueba este sábado. “El lunes tenemos los resultados y así podremos viajar al día siguiente", aunque ambos coinciden en que van a "estar en el laboratorio media hora antes de que abra para asegurarnos", ya que allí mismo les advirtieron de que "desde que llega la hora de cierre del centro, se deja de atender a personas".

Carlos Cedrés, de Gran Canaria, estudia también en Madrid y su relato no es muy diferente a los anteriores. "Llevo intentando llamar al número que ha dado el Gobierno de Canarias para contactar con ellos para resolver las dudas y no hay manera de que me lo cojan". Reconoce que su única alternativa es "plantarme en el laboratorio", pero no tiene idea de cuándo "debo hacérmela (la prueba) como muy tarde o como muy pronto". El estudiante grancanario vuela el miércoles a su isla natal, pero teme quedarse en la capital por Navidad, "porque mi residencia cierra por esas fechas y no tengo dónde quedarme".

No obstante, con respecto al temor de Cedrés, el Gobierno ya ha asegurado que no se va a impedir a ningún residente que retorne a las Islas, ya que ha aclarado que todos aquellos canarios que vuelvan desde la Península y no se hayan hecho la prueba, deberán realizárselas en el lugar de destino y guardar aislamiento hasta que se conozca el resultado negativo de la misma.

Los residentes, además, se quejan de que cuando llaman para explicar que no pueden realizarse las pruebas en la Península y preguntan dónde se las pueden hacer al llegar a Canarias, los operadores "parecen no tener idea, por lo que tampoco pueden dar ninguna cita previa".

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que se han dispuesto 30 operadoras para atender las llamadas de los residentes al teléfono habilitado por el Gobierno canario, y el problema puede residir en que a los canarios le han surgido dudas pocos días antes de su viaje, que justamente se hace en fechas señaladas, por lo que se ha podido producir un "desbordamiento" de la centralita.