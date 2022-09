Las lluvias caerán con especial intensidad en Canarias desde la tarde del domingo hasta el lunes por la mañana

La tormenta tropical Hermine, que ha empezado a afectar este sábado a Canarias al encontrarse a poco más de 600 kilómetros de distancia, se está comportando según el guion que habían previsto las autoridades regionales. Y como el guion marca que para este domingo el fenómeno meteorológico se va a intensificar, tanto el presidente de las Islas, Ángel Víctor Torres, como el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Archipiélago, David Suárez, han alertado de que las lluvias más importantes comenzarán a caer en la tarde del domingo y finalizarán, según las estimaciones, en la mañana del lunes.

“La tormenta se está comportando como preveíamos. Se dirige hacia el Noroeste, no hacia las Islas. Es probable que el lunes ya estemos fuera de su afección”, dijo el presidente autonómico. Sin embargo, se espera que el fenómeno se acerque antes a Canarias, especialmente durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

La Aemet ha emitido avisos rojos por lluvias abundantes en el Este de La Palma, El Hierro y el Sureste de Gran Canaria, donde las precipitaciones el domingo podrían dejar 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Este sábado, el agua ha caído principalmente en las cumbres de las islas más montañosas. En Las Cañadas del Teide, por ejemplo, se han registrado 70 litros por metro cuadrado, ha indicado Torres.

También ha habido incidencias por las lluvias, como cortes de luz, desprendimientos, apartado de vehículos cerca de barrancos y carreteras cortadas. Ninguno de ellos ha provocado afecciones personales. Por otro lado, se han cancelado cinco vuelos y otros diez han sido desviados por falta de visibilidad, sobre todo en el Aeropuerto del Norte de Tenerife.

“Lo de hoy ha sido una lluvia sostenida, constante, no fuerte. La previsión es que mañana se intensifique”, ha resaltado el presidente de Canarias, quien ha vuelto a pedir a los ciudadanos el seguimiento de las recomendaciones básicas en estos casos, como la autoprotección y el no desplazamiento a no ser que sea estrictamente necesario.

Por su parte, el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez, ha especificado que la tormenta tropical Hermine pronto volverá a ser una depresión tropical, por lo que rebajará su fuerza de intensidad. Y también ha dicho que el estado del mar será peor el lunes por la tarde, con olas de hasta tres o cuatro metros. El martes, si el guion sigue como hasta ahora, el clima de las Islas volverá a la estabilidad.