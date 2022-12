Mabel Lozano: “Una mujer asesinada en situación de prostitución cae a la fosa común de los homicidios y no las recordamos”

“Una mujer asesinada en situación de prostitución cae a la fosa común de los homicidios y no las recordamos”. Así lo ha señalado la cineasta Mabel Lozano este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria. Según destacó, esto no quiere decir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no investiguen, “investigan el crimen pero no específicamente que esté vinculado a la mafia, la trata o la prostitución”, añadió.

HEMEROTECA | La cara oculta de la "prostitución 2.0" o cómo la pornografía "prepara para la violencia"

Saber más

Lozano cree que la nueva Ley Integral contra la Trata abordará a explotación sexual de mujeres como “un problema de derechos humanos”. Y es que, hasta ahora “hablábamos de una persecución policial que se llevaba desde extranjería”, cuando en realidad es “un delito contra las mujeres, un delito de vulneración de derechos fundamentales”. Por ello, celebra que por primera vez “se va a hablar de derechos humanos y el foco se va a poner en las mujeres”, destacó.

Se trata de unas reflexiones que Lozano ha realizado en el Congreso Sostenibilidad Democrática: La respuesta ante la Violencia de Género, donde presentó su documental Biografía del cadáver de una mujer ganador de un premio Goya. Se trata de un galardón al que ha estado nominada en otras ocasiones precisamente por sus cortometrajes en los que refleja su labor por los derechos humanos. También es autora del libro PronoXplotación, una investigación donde se cuenta con testimonios reales la situación de violencia y vulnerabilidad en especial de las mujeres en el mundo de la pornografía.

Recalcó durante su ponencia la importancia de “vestir de derechos a las mujeres” y añadió que ella utiliza el cine para llegar a los más jóvenes, fomentar el pensamiento crítico sobre la prostitución, que la juventud suele ver como “ocio y divertimiento” y “nadie les ha contado el dolor” que hay detrás. Por ello, insistió mucho en poner el foco en los Derechos Humanos y en la Violencia de Género.

Precisamente, con Biografía del cadáver de una mujer trató de poner nombre a estas mujeres que han sido borradas de la historia y aportó el dato de que en España han sido asesinadas 48 mujeres en situación de prostitución. La cineasta afeó que, sin embargo, los titulares de prensa muchas veces culpan a las víctimas de la situación y ejemplo de ello es el caso de Yamiled, la protagonista de este trabajo premiado con un Goya. Uno de los titulares tras su asesinato fue: “Prostituta abatida a tiros”, y “¿a quién hace culpable ese titular?, cuestión a la que responde que, ”a ella“, es decir, a la víctima.

En concreto, en el documental, que ha presentado otras veces en esta misma ciudad, se narra la historia de Yamiled, una mujer de origen colombiano y que fue víctima de trata en Pamplona. Tras conseguir escapar del burdel donde permanecía atrapada denunció a los miembros de la red de trata que la habían retenido. Sin embargo, el cabecilla de la red tramó desde la propia prisión su asesinato, un crimen que se cometió en presencia de su hijo, que protagoniza también este documental.

Lozano recordó que en la noche de los Goya en los que fue premiada, no pudo asistir a la gala por el confinamiento y no tenía ningún discurso preparado. Finalmente, pronunció unas palabras en recuerdo de esas mujeres que son silenciadas y lo que le comentó una amiga: “Yo siento que me tratan como un saco de carne”. “Es así como son tratadas las mujeres en situación de prostitución”, destacó Lozano, que además afeó que “en nuestro imaginario creemos que una mujer en situación de prostitución es una mujer que está desnuda de cuerpo, con tanga y tacón de rejilla…. ” ya que es una imagen a la que recurren los medios.

Sin embargo, subrayó que frente a ese imaginario de mujer desnuda de cuerpo, de lo que “están desnudas es de derechos”. “Son mujeres que vienen buscando lo que todos queremos, una oportunidad. Son mujeres explotadas con la vista y complicidad de todos. Nosotros solo vemos la desnudez de sus cuerpo, pero de lo que están desnudas es de derechos”, insistió.

Las denuncias crecieron un 5% en Canarias

El Congreso se inauguró este miércoles en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria y en esta primera jornada ha contado con la participación de la magistrada y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz Velázquez y con la intervención de María de los Ángeles Carmona Vergara, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Así mismo, se ha contado con la participación del Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes; la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María del Carmen Reyes Marrero; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales o el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos.

“Debemos cambiar este paradigma y lograr a través de nuevas leyes y de la aplicación de la perspectiva de género, la tan ansiada igualdad entre hombres y mujeres”, señaló María Auxiliadora Díaz. Además, Carmona Vergara hizo hincapié en que España es “referente en la legislación sobre violencia de género” y que los organismos internacionales como ONU Mujeres han alabado la ley de violencia de género y la han puesto de ejemplo. También destacó que en estos 20 años de existencia el Observatorio se ha convertido en un referente a nivel internacional y que muchas sentencias del Supremo están siendo traducidas como ejemplo en el mundo.

Precisamente, este martes, el Observatorio puso de manifiesto que las denuncias por violencia machista presentadas en los juzgados de Canarias crecieron un 5% durante el tercer trimestre del año con respecto al año anterior. En lo que se refiere a órdenes de protección, los órganos judiciales con competencias en Violencia sobre la Mujer en las islas incoaron en el pasado verano 415. En este sentido, la presidenta del Observatorio (del que forman parte tres ministerios Igualdad, Justicia e Interior) remarcó en el Congreso la importancia de las medidas de protección a las víctimas, que “salvan vidas”. “Sin igualdad no hay derechos humanos”, insistió, para añadir que “no podemos darnos por satisfechos mientras una mujer sea asesinada”.

Tribunales Internacionales ante la Violencia de Género

Durante la tarde tuvo lugar la mesa sobre Tribunales Internacionales ante la Violencia de Género, moderada por la Carla Bellini, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En ella habló María Elósegui Itxaso, magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Marta Becerra Amate, jefa de Unidad de Cooperación, División de la Igualdad de Género, Consejo de Europa, Marta Cabrera Martín, abogada coordinadora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Rufina Hernández Rodríguez, magistrada del Tribunal Supremo Popular de Cuba y Lisa Walsh, magistrada en Estados Unidos.

En la conferencia se ha expuesto la realidad de la violencia de género en estos diferentes países, cómo se ha evolucionado, avanzando en la especialización de los jueces y juezas en perspectiva de género y también se ha hecho especial mención a la importancia de tener una mirada interseccional.

El congreso puede seguirse por streaming y continuará a lo largo de la semana con un amplio cartel de expertas y expertos con diversas ponencias. Este miércoles, abrirá las jornadas Zita Hernández Larrañaga, magistrada del Juzgado de Instrucción No 30 de Barcelona. A ella le seguirá Leticia Bonifaz Alfonzo, miembro de la CEDAW; Juan Verde Suárez, exasesor del presidente Obama y presidente de la Fundación Advanced Leadership EE. UU; Asha Ismail, directora de Save a Girl Save a Generation; Gulalai Hotak, magistrada afgana del Tribunal Supremo y Glòria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, entre otras ponentes.