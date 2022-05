Migraciones, pobreza o cambio climático: un análisis sobre los retos del Archipiélago y el concepto de canariedad

Repensar Canarias, su modelo económico y sus retos en la víspera del día de la comunidad autónoma ha sido el objetivo de Tagoror, el último capitulo del programa de RTVC Informe Trópico. La catedrática e investigadora de Economía de la Salud Beatriz González López Valcárcel, la actriz Mari Carmen Sánchez, el periodista David Cuesta y el psiquiatra Rafael Inglott han reflexionado sobre diversos desafíos como la gestión migratoria, las tasas de pobreza o el cambio climático, pero también sobre la identidad canaria y el concepto de canariedad. “Debemos ser conscientes de que dentro de 20 años la mitad de los trabajos actuales habrán desaparecido porque los algoritmos y robots habrán sustituido a los seres humanos”, plantea la catedrática, que añade que “el sector turístico ha destruido muchos puestos de trabajo porque se automatizan. Tú entras en un hotel y en la cocina hay tres personas cuando antes había 30, el proceso está automatizado”. Por ello, plantea reforzar las actividades económicas vinculadas al conocimiento.

Muy crítico con lo que supuso el boom del turismo es David Cuesta, que lamenta las consecuencias que ha tenido en el territorio y ejemplo de ello es Tenerife, como el atentado paisajístico en Güímar. “En Canarias no ha habido responsables al frente de las políticas urbanistas y lo que sí ha habido es una red de personas que se han puesto de acuerdo para fomentar con instrumentos urbanísticos intereses particulares”, afirma. A su juicio, se está haciendo más de lo que se hacía antes en cuanto a sostenibilidad pero no lo suficiente. Además, cree que se abusa de esta palabra. Considera que una de las claves para afrontar las tasas de pobreza y los problemas de la falta de diversificación de la economía canaria es una Renta Básica Universal.

La actriz Mari Carmen Sánchez ha hecho referencia también a la importancia de fomentar empleos relacionados con la cultura y al despegue del cine en Canarias. Considera que a raíz de la pandemia sí que percibe mayor número de personas que lo están pasando mal en esta comunidad. En este sentido, el psiquiatra Rafael Inglott ha recordado que el último informe Foessa especifica que los problemas de salud mental se han disparado multiplicándose por cuatro. “Esta crisis ha llegado en una sociedad que vive en una crisis constante”, añadió Cuesta, mientras que González López Valcácel hizo referencia a que la pandemia ha puesto de manifiesto las costuras del sistema.

El sentimiento de canariedad

El periodista David Cuesta defiende que hay que “conocer para conservar”, pues conocer el patrimonio y la riqueza que tiene la tierra canaria es fundamental para generar ese vínculo y poder conservarla. Además, sostiene que muchas veces se mitifica la canariedad con frases como “somos el paraíso” o “¡qué suerte vivir aquí!” y cree que hay cierto peligro en ello porque eso también “nos lleva a no ver otra realidad”, la de “los problemas que de verdad tiene Canarias y que son muchos”.

“Me siento muy canaria, hay un sentimiento que va de dentro a fuera y lo experimento y si alguien dice algo contra Canarias me sube la ira y me afecta más que si dicen algo contra mí como persona'', destaca Beatriz González. Tampoco nació en esta comunidad Candelaria Sánchez, pero está afincada en las Islas. ”Me gustaría que creyéramos cada vez más en los creadores de aquí. Creo que falta un poquito y eso también es canariedad“, añade ya que, a su juicio, muchas veces no se valora tanto lo canario como lo de fuera. Rafael Inglott, por su parte, no está de acuerdo que eso sea una base para poder explicar la identidad canaria y sobre los nacionalismos apunta que en el caso de los partidos de Canarias habría que definirlo de otra manera.

Otros retos

Durante el programa se han abordado otros retos que en los que se han profundizado en otros capítulos de Informe Trópico. Ejemplo de ello es la gestión migratoria y cómo hay partidos que la han utilizado para hacer campañas definiéndolo como “invasión”. La catedrática insiste en que la migración hay que verla como una “oportunidad” “sin ninguna dudas” y ejemplo de ello, destacó, es la tasa de natalidad. Sobre ello, Rafael Inglott ha insistido en que “el futuro de la humanidad o es integrador y mestizo o no es”. David Cuesta cree que hay varios factores a tener en cuenta y uno de ellos es cómo están tratando el tema los medios de comunicación ya que la migración “no es un problema”.

Las tasas de pobreza de Canarias también han sido abordadas, en un debate donde han salido temas como la renta básica, el llamado ascensor social y cómo la pobreza se hereda, que un trabajador o trabajadora no llegue a fin de mes pese a contar con un salario o el problema de la vivienda en Canarias. Así mismo, ha habido momentos para reflexionar sobre la sostenibilidad, los problemas del reciclaje en Canarias, la transición energética o la planificación del territorio que queremos ante la amenaza del cambio climático.