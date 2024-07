Miles de venezolanos votaron en España en una jornada sin incidentes y con aires de cambio

Miles de venezolanos votaron este domingo en los cinco centros habilitados en distintas ciudades españolas en una jornada decisiva para el futuro de su país y que ha transcurrido sin incidentes y en un clima favorable a la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, frente al chavista Nicolás Maduro.

Los colegios electorales en España abrieron sus puertas a las 6.00 hora local y cerraron sus puertas a las 18.00 horas “con total normalidad, sin ninguna incidencia”, explicó hoy a Efe el excalcalde de Caracas Antonio Ledezma, portavoz de la oposición en España.

La afluencia de votantes ha sido “muy importante” y ha superado a anteriores convocatorias, según Ledezma, aunque, en cumplimiento de la legislación venezolana, los datos de España no se conocerán hasta mañana, lunes.

En conjunto, se han abierto 46 mesas electorales en territorio español, donde 24.770 electores estaban habilitados para ejercer su derecho al voto.

En Madrid, donde reside el grueso de la comunidad venezolana, decenas de personas gritaron consignas en favor de la libertad mientras se multiplicaban las quejas por las dificultades burocráticas que han impedido votar a miles de venezolanos en el exterior.

De las más de 400.000 personas nacidas en Venezuela y mayores de edad que residen en España, sólo 24.770 pudieron inscribirse. Una cifra muy baja, aunque representa la tercera parte de todos los venezolanos habilitados para votar en el exterior, ya que en otros países latinoamericanos que acogen más emigración venezolana que España hubo aún mayores problemas para registrarse.

Entre ellos el propio Ledezma, que hoy acudió al centro de votación en Madrid para apoyar a sus compatriotas a sabiendas de que no podría votar, ya que no logró inscribirse porque no tiene su pasaporte vigente.

Pese a las quejas, las votaciones transcurrieron en un ambiente festivo en el centro electoral de Madrid, como ocurrió en Barcelona y Canarias, donde también miles de venezolanos estaban convocados a las urnas.

“Hoy es un día histórico” ha dicho una electora a EFE, que ha señalado que “probablemente es la última oportunidad de un cambio”. “Es todo muy emotivo. Estoy muy emocionada. Si todo va bien, pronto podemos reunirnos todos los venezolanos, los que están dentro y los que estamos fuera”.

Tambié Ledezma se ha mostrado convencido de que la candidatura de González Urrutia ganará las elecciones y ha hecho un llamamiento a las autoridades venezolanas y a los militares para que respeten el mandato de las urnas.

“Pido a las Fuerzas Armadas que respeten la voluntad popular. A Nicolás Maduro sólo le queda pretender imponer un fraude que nadie va a creer”, afirmó en declaraciones a EFE.

Las elecciones de este domingo definirán si Maduro revalida el poder tras 25 años de chavismo o da paso a la oposición aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que encabeza Edmundo González Urrutia, favorito en las encuestas.

La jornada concluirá en Madrid con una manifestación convocada para las 20:00 hora local por la oposición venezolana y que contará con dirigentes del conservador Partido Popular español.

Precisamente la vicesecretaria de Organización del conservador Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, se ha referido este domingo al proceso para asegurar que su partido mira a Venezuela “con esperanza”, pero también “con todas las reservas y con todos los recelos por las irregularidades que caracterizan al gobierno de Nicolás Maduro”.

“Es un día muy especial para los demócratas y amantes de la libertad porque el cambio en Venezuela por fin es posible”, ha dicho tras mantener un encuentro con la comunidad venezolana en Ciudad Real.