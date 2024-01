Mírame, la televisión privada que más crece en 2023 en Canarias

Mírame Televisión comienza 2024 celebrando que es la televisión privada que más ha crecido en el año 2023 en todo el archipiélago. El último informe al que ha tenido acceso esta cadena confirma que en el mes de diciembre de 2023, Mírame Canarias concluyó el año con la cifra del millón 400 mil canarios que conocen el canal. Es decir, más del 62% de la población del archipiélago conoce Mírame Canarias. Además, un total de 434.199 personas siguen Mírame durante más de 25 minutos al día de media en el mes de diciembre, obteniendo así un 2,8% de share en Canarias.

Mírame no solo es la cadena que más ha crecido, si no que es el canal canario no público que más hora de producción propia realiza, con más de un 60% de contenido canario propio en su parrilla de programación.

Mírame Canarias sigue creciendo gracias siempre al respaldo de sus espectadores en las redes sociales y se consolida como el canal canario con mayor impacto en redes sociales e internet. Esta cadena también finalizó el año 2023 siendo el primer canal autonómico privado de Canarias, ampliando así su oferta informativa, mejorando la calidad de emisión, ofreciendo a los televidentes alta definición y un alcance que le permite llegar hasta el último rincón del archipiélago.

Todos estos hitos son un aliciente para continuar ampliando nuestra programación y contenido y lleva a esta cadena a realizar grandes cambios para 2024. Diariamente, la oferta informativa comienza a las 19:30 horas con el informativo de Mírame Sport. Seguidamente, a las 19:45 horas, les contamos la última hora de Canarias en Mírame Noticias con María Salazar. Y continuará a las 20:00 horas repartiendo regalos Airam Fernández en Buena Suerte.

El mayor programa de actualidad deportiva de Canarias, Mírame Sport, regresa con Selene Melián e Iván Bonales los lunes, a las 21:00 horas, a la parrilla de Mírame Canarias. En ese mismo horario, los martes y los jueves, Canarias al Día con David Cuesta y Óscar Martín, quienes analizarán la actualidad del archipiélago.

Lucio Hernández tratará la realidad de la agricultura, ganadería y pesca de Canarias a las 18:30h los martes en Crónicas del Campo. Los miércoles disfrutarás del magazine canario presentado por Ángeles Díaz y Jorge Pino a las 18:00 horas desde la isla de La Palma. Y también los miércoles el director de esta cadena te espera junto a Pili Navarro en el

Programa de Manuel Artiles a las 21:00 horas.

Los jueves la cita es con La Traquina, el programa que resuelve tus dudas sobre complicados asuntos leales, con el abogado Carlos Álvarez a las 17:30 horas. Los viernes no te puedes perder Conexión Gran Canaria con Ricardo Negrín, a las 21:00 horas, así como toda la moda, las tendencias y el mundo del ocio y el entretenimiento en AM Deluxe a las 18:30 horas.

Además, los lunes y los jueves, a las 19:00 horas, resulta imprescindible el espacio de entrevista Canarias Al Día.

Esta cadena, durante estos más 18 años de andadura, ha demostrado su apuesta firme por el deporte vernáculo del archipiélago. Por eso, Mírame Televisión refuerza su compromiso con la lucha canaria, con más emisiones desde los distintos terreros de las 8 Islas Canarias.

Mírame Televisión sigue apostando, en este nuevo año, por salir a la calle, estar donde está la noticia, donde está la actualidad, donde está la gente. Con más conexiones desde cualquier punto en directo, principalmente dando cobertura y visibilidad a los problemas de la sociedad. Sobre todo a las fiestas populares, costumbres y tradiciones de los pueblos de nuestras islas.

El Carnaval, que está a la vuelta de la esquina, toma especial importancia en la parrilla de programación de esta cadena, ya que Mírame emitirá todo el carnaval de Canarias con una atención especial al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que este año cambia de ubicación y al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Además de trasmitir y de mostrar todo el carnaval de Canarias.

El compromiso de Mírame Televisión sigue siendo el de ser una televisión involucrada con los más vulnerables, con la información, con la verdad, con el entretenimiento y al sentir de la sociedad canaria teniendo como objetivo siempre ser un vehículo de servicio público y de cohesión a todos los canarios.