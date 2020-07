Más de la mitad de los funcionarios del Estado en Canarias ya trabaja de forma presencial

Al igual que en el conjunto del Estado, la Administración General del Estado (AGE) registra ya en Canarias más del doble de personal en trabajo presencial, 4.207 efectivos (67,21 %), que el que continúa en modalidad no presencial, 1.665 efectivos (26,6 %). En aislamiento hay 14 empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado en Canarias, mientras que el resto del personal, hasta completar el total de 6.259 efectivos de la AGE en el Archipiélago, se encuadra en otras situaciones, bajas, permisos, etc.

En el conjunto del Estado, desempeñan su trabajo para la AGE en modalidad presencial 116.786 efectivos (65,01%), también más del doble de quienes continúan en modalidad no presencial, 53.833 efectivos (29,96%). En toda España en aislamiento hay 1.007 empleadas y empleados públicos (0,56%).

Evolución de las modalidades de trabajo durante la pandemia

Al comienzo del estado de alarma, el trabajo presencial en la AGE solo representaba un tercio del no presencial (26.453 frente a 73.788). La modalidad presencial fue aumentando progresivamente hasta equilibrarse al final del estado de alarma con la no presencial. Al entrar en la nueva normalidad, el trabajo presencial vuelve a ser el prioritario, representando ya más del doble que el no presencial y con tendencia a seguir aumentando.

La ministra Carolina Darias suscribió con los sindicatos CSIF, UGT y CIG el 17 de junio el acuerdo sobre las medidas para la nueva normalidad, de aplicación en la Administración General del Estado en el marco del Plan de Transición a la Nueva Normalidad.

Personal en situación de aislamiento

El personal que presenta síntomas compatibles con la COVID-19 o que está en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por el virus o por encontrarse en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona afectada, alcanza los 1.007 efectivos (0,56% del personal de la AGE).

Los aislados son hoy una sexta parte de los que se encontraban en la misma situación a principios de abril, cuando la cifra se elevaba a 6.203; y una cuarta parte de los aislados a finales de abril, cuando eran 4.226.

Funcionamiento de la AGE

Desde el 10 de marzo, en la Administración General del Estado se han registrado 192.651 reuniones y conferencias virtuales. Asimismo, el teléfono 060 de información de la AGE y con atención sobre los distintos servicios públicos y trámites, ha atendido desde el 10 de marzo un total de 3.933.293 llamadas. Del número total de cursos y actividades formativas desde el 10 de marzo, que suman 7.083, un total de 6.461 (91,21%) se han realizado de forma telemática. Del número total de oficinas de atención presencial en la AGE, un total de 2.904 (91,14%) funcionan ya con cita previa. Por otro lado, de las 3.162 oficinas de atención presencial en la AGE, 2.870 (90,76 %) funcionan ya con cita previa y limitación de aforo para atender a los ciudadanos y ciudadanas y al mismo tiempo garantizar su salud y seguridad.