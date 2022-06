Las mujeres lesbianas, una lucha por mantener derechos: ''Haremos frente al fascismo como hemos hecho en otros momentos históricos''

En 2005, España se convirtió en el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario. Sin embargo, según Naciones Unidas, las mujeres lesbianas siguen sufriendo discriminación en todos los ámbitos. No solo por ser homosexuales, sino también por ser mujeres. Pino y Reyes se conocieron en los años ochenta y estuvieron a punto de romper su relación de amistad cuando reconocieron que estaban enamoradas. Pino decidió ir a la psicóloga y Reyes se distanció. “Yo tenía un tipo de educación y no quería aceptar que era lesbiana. Me pasaba los días llorando”, cuenta. En su último capítulo, el programa emitido en Televisión Canaria Informe Trópico ha analizado los diferentes tipos de discriminación que sufren las mujeres lesbianas en la actualidad.

El machismo y la lesbofobia dibujan un contexto social adverso para las mujeres lesbianas. “Si toda tu vida has escuchado que ser lesbiana está mal, entras en un conflicto entre lo que eres y lo que deberías ser. Te valoras mal y no te quieres bonito”, explica la psicóloga especializada Paula Alcaide. Esto tiene un impacto directo en la autoestima y comporta niveles más avanzados de ansiedad y depresión. “Te mueves constantemente evaluando si los entornos son seguros o no y esto repercute en las relaciones con las familias y los amigos. Se pierden derechos fundamentales cuando no somos visibles”, concluye Alcaide.

La falta de referentes es determinante en esta invisibilidad. Isabel Durán, experta en creación de contenido, apunta que de los 1.800 personajes protagonistas que se crearon en el cine el año pasado, solo había tres lesbianas. Todas ellas en producciones de mujeres. “Hay un 18% de mujeres directoras. Estamos mal de representatividad”. Para la experta, es fundamental que haya voces LGTBI detrás de cada proyecto.

Durán pone como ejemplo las iniciativas que se han impulsado en otros lugares del mundo. “Por ejemplo, en la BBC si no hay diversidad en tus equipos no te compran tus propuestas. Te exigen que haya un porcentaje equitativo de hombres y mujeres y de personas con discapacidad, LGTBI y racializadas”.

Diferentes mujeres entrevistadas en el programa critican la discriminación de las mujeres en las tiendas eróticas e incluso en los actos del Gay Pride. “Los hombres viven su sexualidad más abiertamente. Aunque estemos dentro de un colectivo, estamos dentro de un sistema patriarcal y hay machismo”, apuntan.

El mundo del porno es otro ejemplo. La sexóloga Cleia Montesdeoca indica que esta industria está hecha “desde la mirada masculina, hegemónica, básica y tradicional”. “El protagonista es el pene. Incluso en la categoría de lesbianas, todo se recrea para excitar al hombre heterosexual”, señala. En cuanto al porno con perspectiva de género, Montesdeoca explica que pretende tener en cuenta otros elementos que tengan que ver con el respeto, la empatía y la representación de diferentes cuerpos.

“Hacer frente al fascismo”

“Las personas lesbianas y feministas somos conscientes de la incertidumbre que hay sobre nuestro futuro y de lo que implican las próximas elecciones”, señala la periodista y coordinadora de Píkara Magazine, andrea Momoitio. ''Haremos frente al fascismo como lo hemos hecho en otros momentos históricos'', subraya.

En esta línea, la política y activista Beatriz Gimeno señala que uno de los principales retos del futuro es combatir los discursos reaccionarios “que están volviendo a crecer en la sociedad y que hablan de defender la familia patriarcal”. “Hay gente que dice que enseñar diversidad en los colegios es una rareza y que es enseñar a los niños a ser LGTB. Eso se decía hace 15 años y ahora se vuelve a decir”. Para Gimeno, los discursos reaccionarios se están legitimando desde las instancias políticas y es necesario conseguir que no eso no continúe.

En Canarias, la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Sylvia Jaén, ha logrado paliar las carencias que existían en esta materia en la educación. “No teníamos materiales para informar de que las familias son diversas. Tampoco había un currículum específico para trabajar en estos dos ámbitos”, cuenta en el programa Informe Trópico. Asimismo, Jaén asegura que desde el Ejecutivo autonómico se intenta formar a las diferentes áreas en igualdad y diversidad.