Música, humor y tradición para celebrar la Nochebuena en Televisión Canaria

Televisión Canaria celebra este domingo la Nochebuena con una programación especial cargada de música, humor, tradición y canariedad. A las 13:20 horas arranca la jornada con la redifusión del concierto navideño de Los Sabandeños, que cada año canta a la Navidad en TVC. El informativo de mediodía y los programas habituales de la tarde se visten de gala para llevar a los hogares canarios la alegría navideña.

17:20h | Homenaje a las tradiciones navideñas de las Islas en ‘Mirando al mar’

Este domingo, Mirando al Mar hace un recorrido por las tradiciones navideñas más representativas de las Islas, en un programa especial que mira, como es habitual, al mar y al folclore canario.

Alexis Hernández presenta esta edición de más de dos horas de duración, que contará además con la música de La Trova como telón de fondo.

Desde el belén de Arena de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, el programa iniciará un viaje que nos llevará hasta La Palma, donde las Rondallas de Divinos mantienen una tradición que dura ya 76 años. De la isla bonita, a la isla colombina de la mano de la Asociación Cultural Silbo Gomero y el romanceador José Ramón Santos. En la misma orilla de una playa majorera, Pancho González, Domingo Rodríguez El Colorao y el propio Alexis Hernández interpretarán una isa, uno de los muchos temas que salpimientan esta edición de Mirando al Mar. Los Ranchos de Pascua de Lanzarote, El Tajaraste del Niño de La Matanza de Acentejo o la tradición musical herreña completan esta edición especial Navidad.

20:00 h| Mensaje del Rey

Después de Mirando al Mar y justo antes de la edición nocturna de los Informativos, Televisión Canaria, Canarias Radio y la web de RTVC retransmiten, como cada Navidad, el tradicional mensaje del rey Felipe VI.

20:50h | Cristina Ramos canta a la Navidad en la Gala ‘Christmas Symphony’

Cristina Ramos protagoniza la tercera edición de la Gala Christmas Symphony (20:50h). Un emotivo concierto en el que la artista grancanaria vuelve a interpretar los villancicos navideños más representativos. Para esta ocasión especial estará acompañada por de la orquesta City Dock Band de Gran Canaria, una explosión de soul, Rithm’n Blues y funk para disfrutar de la cena de Nochebuena.

Canciones como Last Christmas, Noche de paz, All I want for Christmas is you o I will allways love you componen parte de un repertorio que incluye clásicos atemporales, canciones contemporáneas y momentos de humor.

21:50h | Una Nochebuena de diversión ‘En Otra Clave’ con Josema Yuste

El programa de humor más longevo de la cadena cierra la programación especial de la noche del domingo con el inconmensurable actor y presentador Josema Yuste, miembro del mítico dúo Martes y Trece.

El elenco de En Otra Clave nos acompañará en una de las noches más especiales y familiares del año con nuevas y emotivas historias para disfrutar del mejor humor con Chona, Pancha, Arturito, Ginés y… Papá Noel.

Después del programa, ya a medianoche, se emitirá en redifusión Una Mala Noche Antes de Navidad.