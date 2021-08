No habrá Consejo de Gobierno este jueves aunque pueden cambiar los niveles de alerta en las islas

El Consejo de Gobierno no se celebrará este jueves como es habitual, con una rueda de prensa posterior para explicar los avances de la gestión sanitaria, de vacunación o los cambios en los niveles de alerta por islas. Así las cosas, esta semana no se podrá seguir en directo la ya tan tradicional narración de los hechos epidemiológicos que suelen exponer el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, o bien el portavoz del Consejo, Julio Pérez. No obstante, aclaran fuentes del Gobierno que, de producirse cambios en las restricciones, se anunciarán a lo largo del día a través de un comunicado de prensa.

La COVID baja en La Palma a ritmo lento: 7 positivos, 8 altas y 56 activos

Saber más

Tras una semana de duras restricciones en casi todo el Archipiélago, los indicadores comienzan a reflejar cierta mejoría en todas las islas, principalmente, en La Palma. Según el último informe epidemiológico que utiliza el Gobierno de Canarias para tomar su decisión sobre los niveles de alerta, la isla bonita ya cuenta con todos los requisitos para bajar de nivel 3 a nivel 2 de alerta sanitaria. Ya lo avanzó Trujillo en el Consejo de la semana anterior: "La Palma cuenta con una evolución tremendamente positiva y con una especial mejoría en las UCI", celebró entonces. Para este jueves ya ninguno de sus indicadores epidemiológicos se encuentra en riesgo alto, con una gran mejoría en la ocupación de camas en cuidados intensivos, en riesgo mínimo.

El semáforo COVID establecido por el Ministerio de Sanidad establece que una zona puede entrar en nivel 2 de alerta sanitaria cuando al menos dos indicadores del bloque I (IA a 7 y 14 días, IA a 7 y 14 días en mayores de 65, positividad y trazabilidad) y uno del bloque II (ocupación en UCI y en planta) están en nivel medio.

Para este miércoles en la isla solo se registraron siete nuevos positivos y se produjeron ocho altas, por lo que contabiliza 56 casos activo. Cuatro pacientes permanecen ingresados en la planta de Medicina Interna del Hospital General. Desde el inicio de la pandemia se acumulan 1.018 casos, de los que 951 han sido cerrados por alta médica y 11 han fallecido.

Para el resto de islas, el informe no vaticina cambios en los niveles. Por tanto, según los datos, Tenerife y Gran Canaria seguirán una semana más en nivel 4; Fuerteventura, en nivel 3; Lanzarote y La Gomera, en nivel 2, y El Hierro, en nivel 1.

Requisitos de cada nivel de alerta

Nivel 1: Cuando al menos dos indicadores del bloque I y uno del bloque II están en nivel bajo.

Nivel 2: Cuando al menos dos indicadores del bloque I y uno del bloque II están en nivel medio.

Nivel 3: Cuando al menos dos indicadores del bloque I y uno del bloque II están en nivel alto.

Nivel 4: Cuando al menos dos indicadores del bloque I y uno del bloque II están en nivel muy alto.