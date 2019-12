El nuevo año comenzará con algo más de frío y escasez de lluvias

El nuevo año 2020 podría comenzar con temperaturas inferiores a los valores normales, con algo más de frío de lo habitual en Canarias y con una gran probabilidad de que el invierno sea más seco de lo normal, pues los modelos apuntan a lluvias escasas.



El director del Centro Meteorológico en Santa Cruz de Tenerife de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Víctor Quintero, señaló este miércoles en rueda de prensa que estas son las líneas básicas de la predicción para las próximas semanas, aunque subrayó que son indicaciones con un importante grado de incertidumbre.



En principio los modelos apuntan a que el final de 2019 y el comienzo del próximo año registrarán temperaturas inferiores a los valores normales en el archipiélago y diciembre se presentarán como un mes más seco de lo habitual.



Para los días concretos de la Navidad y hasta el 27 de diciembre al menos no se observa que lleguen lluvias, aunque en torno a esa fecha los modelos predicen que se empezará a formar una depresión al oeste de Canarias que en principio se prevé que quedará estacionaria sobre el mar y que no avanzará hacia el archipiélago.



Víctor Quintero detalló también que las lluvias registradas el pasado lunes fueron asociadas al paso de la borrasca "Daniel", que ha sido sustituida por "Elsa", que ya está dejando "efectos importantes" en la Península y que probablemente no ocasionará precipitaciones en Canarias, o en todo caso lluvias escasas en la vertiente norte.