Pérez-Camacho niega haber dimitido como presidente del Casino de Tenerife

Miguel Cabrera Pérez-Camacho sigue siendo presidente del Casino de Tenerife. Así lo ha aclarado él mismo a Canarias Ahora en llamada telefónica este sábado: “No he dimitido como presidente del Casino de Tenerife, simplemente me he apartado en lo que se aclara todo esto”. Quien fuera diputado regional del Partido Popular y cabeza visible de uno de los más prósperos despachos legales de la isla, sí ha confirmado que ha presentado su renuncia como profesor titular de la Universidad de La Laguna “al minuto siguiente de que el rector abriera expediente”.

Pérez-Camacho se enfrenta en estos momentos a una investigación penal por un presunto delito de agresión sexual a uno de sus alumnos en la Universidad de La Laguna. Él asegura que esa investigación “no pasará de diligencias previas porque demostraré mi inocencia”. Desde que estalló el escándalo ha sostenido que es víctima de una venganza promovida por un abogado que despidió de su despacho.

El denunciante, por su parte, presentó ante las autoridades un parte de baja por lesiones incluyendo un cuadro de ansiedad tras ser agredido sexualmente, según su versión, por Miguel Cabrera Pérez-Camacho.