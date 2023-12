Dimite el presidente del Casino de Tenerife tras ser suspendido y expedientado por la ULL por supuestos abusos sexuales

El abogado Miguel Cabrera Pérez-Camacho ha dimitido este viernes como presidente del Casino de Tenerife para que la entidad “no sea vea perjudicada” a raíz de la investigación judicial abierta por una presunta agresión sexual a un alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna.

La dimisión llega horas después de que la ULL anunciase el cese temporal de la actividad docente de Pérez-Camacho y de la apertura de un expediente disciplinario por los presuntos abusos sexuales a un alumno. Además, el centro académico ha nombrado un instructor del caso, pese a que la presunta agresión se produjo en su casa y no en instalaciones de la Universidad.

A través de un comunicado, Miguel Cabrera Pérez-Camacho ha insistido en su “total inocencia” pero ha dicho ser “consciente” de que este caso puede afectar a la imagen de la entidad [Casino de Tenerife] debido a la “repercusión mediática”.

Así, ha expuesto que su dimisión es “temporal” y delega sus funciones en la junta directiva, pues entiende que por “lealtad” a la institución debe quedar al margen de la situación personal de sus socios.

“El honor y el prestigio de esta institución deben estar por encima de cualquier cuestión personal. Son más de 180 años de historia siendo un referente en la vida social y cultural de Canarias y su imagen no puede verse dañada bajo ningún concepto. Sólo me resta agradecerles el apoyo, el cariño y la amistad que me están demostrando. Con todo mi afecto y agradecimiento, reciban un cordial saludo”, finaliza el comunicado.

Cabrera Pérez-Camacho, exdiputado autonómico del PP, prestó declaración este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna y a la salida volvió a insistir ante los medios de comunicación en que la denuncia es “falsa” y ha sido organizada por un abogado al que despidió de su bufete “por ánimo de venganza”.

Los hechos se produjeron presuntamente en su vivienda del municipio de Tacoronte el pasado 17 de octubre cuando la víctima, que estudia un máster de Abogacía, acudió al inmueble para firmar un convenio de prácticas con la empresa de Pérez-Camacho y horas después interpuso una denuncia ante la Guardia Civil.