Las personas trans de Tenerife, afectadas por una cancelación masiva de citas por falta de endocrinos: “Está en juego nuestra salud”

“Su cita en endocrinología ha quedado anulada. En breve se le comunicará nueva cita”. Es el mensaje que están recibiendo personas trans de Tenerife desde el pasado mes de enero. Las asociaciones LGTBIQ+ estiman que son más de 200 las anulaciones que se han producido sin que se les dé cita para otro momento, lo que aumenta la sensación de incertidumbre. Laura es una de las afectadas. Tenía consulta este mes de abril pero el pasado 20 de marzo le llegó ese mensaje sin que le hayan dado una nueva fecha. Es diabética y teme que el descontrol en el seguimiento hormonal le pase factura a su salud. “A mí me preocupan más cosas en el sentido de que tengo una enfermedad crónica y necesito sí o sí un seguimiento de un especialista pues no puedo tomar decisiones a la ligera”, explica.

Yelko Ferrer es otro de los afectados. Hace un mes que le cancelaron la cita después de haberse realizado el análisis de orina de 24 horas. “Para nosotros el endocrino es vital”, reivindica. Las personas trans de Tenerife acuden al servicio especializado del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ya que el otro centro público de referencia, el Hospital de La Candelaria, atiende a menores trans. Yelko explica que el servicio llegó a ser puntero y que llegaron a contar con tres especialistas en el área, después pasaron a ser dos y teme que la única endocrina especializada que quedada se pueda ver sobrecargada. En el caso de que coja una baja el servicio quedaría desmantelado.

Desde el hospital señalan a este periódico que se está trabajando con el servicio de Endocrinología para dar cobertura a esa consulta específica y que se está en vías de contratación de un facultativo especialista en esta área para reforzar este programa. Laura señala que esta consulta es un espacio seguro para las personas trans, que suelen sentir temores al acudir al médico por si los facultativos no tienen empatía con su realidad. Apunta que en este servicio las profesionales se han especializado y que han tenido una atención de calidad en estos años. Por ello, las personas trans temen que ese avance logrado con tanto esfuerzo pueda perderse.

“Están sobrecargando a una persona que se ha querido especializar en dar una atención de calidad al colectivo trans que ha estado discriminado e infravalorado durante muchísimos”, lamenta Laura, que relata que las personas trans suelen acudir a esta consulta cada seis meses para hacer un seguimiento, pero que en su caso ha habido veces que le han tenido que adelantar la cita y tener que acudir cada tres incluso. “A mí a veces me cita antes según cómo esté mi nivel de glucemia, porque la glucemia afecta a muchísimas cosas y hay momentos en los que a lo mejor tengo mayor descontrol o no”, expone.

“Estamos tratando cuestiones hormonales que pueden tener efectos negativos sobre la salud si no se lleva un seguimiento específico porque a lo mejor yo creo que estoy bien físicamente pero me está afectando de manera negativa y no lo sé hasta que no me ve el endocrino”, indica Laura. Su temor es que se vaya a producir un embudo ya que ya existe un colapso de más de 200 citas y le angustia pensar que si hay personas con cancelaciones desde enero, a ella no la vayan a atender hasta dentro de unos meses. La última vez que acudió a este especialista le dijeron que quizás habría que cambiarle la medicación porque le salieron valores altos.

Es integrante de la asociación de la que Yelko es presidente, Libertrans, y afirman que en estas semanas no han parado de recibir mensajes de personas angustiadas con que se les ha cancelado la cita con este especialista. En un principio pensaron que se trataría de algo puntual, pero después ya se conoció que una de las endocrinas había conseguido plaza en otro centro y que el servicio quedaba con apenas una especialista.

El pasado fin de semana los colectivos LGTBIQ+ de la isla ( Aperttura, Caminar Intersex, Canarypride, Diversas, Libertrans, Transboys y Transwomen) enviaron un comunicado conjunto denunciando la situación y alertaron “del grave riesgo para la salud física y psicológica que el Servicio Canario de Salud está generando en las personas trans de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con la cancelación de aproximadamente dos centenares de citas de endocrinología, a lo que se suma el aplazamiento de decenas de intervenciones quirúrgicas y, en definitiva, el colapso en la gestión de consultas de seguimiento”.

Las asociaciones lamentan que si bien el HUC y la Dirección General de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias han atribuido dichas cancelaciones a la falta de personal, aún no han fijado una fecha para la reunión solicitada en varias ocasiones, ni se aborda el persistente problema que “se arrastra desde principios de este año”. Los colectivos insisten en reunirse con las autoridades competentes y exigen soluciones urgentes ante esta problemática.

Además, reivindican la importancia de actualizar el protocolo de atención sanitaria a personas trans, que denuncian que permanece estancado a pesar de que debía haberse desarrollado tras la aprobación hace casi tres años de la Ley Trans e Intersex Canaria, que junto con la nueva ley estatal establecen el derecho de las personas trans a una atención sanitaria de calidad, sin patologización de su identidad de género; un compromiso que, a juicio de las entidades, el Gobierno de Canarias sigue incumpliendo.

“Vamos a la deriva y una vez más en pie de guerra porque nos quieren quitar derechos”, apunta Laura. Yelko, por su parte, insiste en que las personas afectadas reclamen en el hospital ya que es un derecho básico. “Nuestra salud está en juego”, concluye.