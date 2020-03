Ocho mujeres pidieron auxilio por violencia machista en las farmacias canarias

Ocho mujeres han pedido auxilio por violencia machista en diez días en las farmacias canarias mediante la iniciativa Mascarilla19 puesta en marcha por el Gobierno de Canarias y los dos colegios de Farmacéuticos de las Islas en tiempos de coronavirus.



La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, ha explicado en declaraciones que esta campaña difundida bajo el lema Contra la violencia de género, Mascarilla 19 pretende ayudar a las mujeres ante un posible caso de agresión sexual que se encuentran sin poder salir de su casa debido al aislamiento obligado por COVID-19.



Fumero ha admitido que los datos, ocho casos en diez días, son “considerables” y "significativos”, y ha agregado que el objetivo de esta iniciativa también es ayudar a las mujeres que han sido agredidas en alguna calle vacía y concienciar a los vecinos y al personal farmacéutico para que “las mujeres no se sientan solas”.



La directora del ICI ha informado de que en una de las alertas activadas en una farmacia, cuando los policías se personaron en el domicilio de la víctima, ésta no quiso denunciar ni activar el dispositivo de emergencia.



No obstante, ha agregado, la policía pudo llevar a cabo una labor “pedagógica” que tuvo un impacto disuasorio y, en las llamadas posteriores de seguimiento del caso, la mujer comentó a los agentes que la convivencia es “mucho más tranquila y calmada” a partir de la alerta.



En opinión de Fumero, esta situación refleja que la campaña, reproducida en otras ciudades como Valencia, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Ribadeo y Málaga, “por ahora va funcionando”.



El protocolo se pone en marcha cuando una mujer, tras pedir en una farmacia Mascarilla 19, el personal farmacéutico realiza una llamada por violencia de género al 112 para alertar de la situación.



De forma inmediata se activa el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), y las mujeres y menores afectados son trasladados a los recursos alojativos del Instituto Canario de Igualdad.