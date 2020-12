Los precios de vivienda en alquiler caen un 5% en Canarias desde el inicio de la pandemia

Los precios de la vivienda en alquiler han bajado un 5% en Canarias y Madrid desde febrero, solo por detrás de Baleares, donde ha descendido un 10%, según se desprende del estudio Medio año de pandemia: impacto en el sector inmobiliario realizado por Fotocasa.

La directora de comunicación, Anaïs López, ha señalado que "las caídas de precios en los mercados son ya una realidad" aunque todavía hay comunidades en las que sigue subiendo el precio del alquiler con fuerza, como pueden ser Murcia (+10%), Cantabria (+8%), Asturias y Castilla-La Mancha (+7% en ambas). "Estas comunidades aún no han alcanzado máximos respecto a los años 2007-2008 y es posible que durante 2021 aún incrementen precios, aunque lo harán de manera más suave", ha explicado López.

Además, cree que a mediados del año que viene "es posible que ya se vean aumentos muchos más moderados que los actuales". "En alguna región es posible que a finales de 2021 veamos descensos, tal y como estamos viendo en otras comunidades en estos momentos", ha agregado.

Asimismo, López ha comentado que la pandemia ha incrementado el interés por comprar una vivienda, pero ha reducido la demanda de vivienda para poner en alquiler, que ha pasado del 49% de febrero al 44% actual. "Este cambio de tendencia entre venta y alquiler ha sacado al mercado inmobiliario una nueva demanda de vivienda para comprar que no existía en febrero", ha resaltado López. De hecho, ha apuntado que es "gente que antes de la pandemia no se planteaba cambiar de vivienda pero que el confinamiento les ha hecho ver que su vivienda actual no se adapta a sus necesidades".

Además, la directora de comunicación cree que esta demanda "está siendo muy importante" en este tramo final de 2020 y que lo seguirá siendo en 2021, ya que, en parte, "está tirando de la recuperación del sector". "Será muy importante que el sector inmobiliario pueda dar respuesta a las necesidades de esta nueva demanda", ha subrayado López.

Respecto a la vivienda de segunda mano, Fotocasa cree que "la pandemia no está afectando claramente a los precios", puesto que los propietarios de viviendas en venta "se están resistiendo a bajar precios, ya que la vivienda en venta está siendo muy demandada y, de momento, los propietarios no están necesitando bajar los precios para vender".