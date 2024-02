Los profesionales del Transporte Sanitario reanudan la huelga por “la desidia” de las empresas con sus condiciones laborales

El sindicato de transporte sanitario (SITES) reanudará las concentraciones de protesta en Las Palmas de Gran Canaria este lunes 19 de febrero, debido a la “desidia” de las empresas del transporte sanitario en el cumplimiento de las condiciones laborales pactadas.

La organización sindical explica que pausó las concentraciones durante el proceso de mediación, dentro de un clima de buena voluntad y fomento del dialogo. “En vista a la falta de soluciones, unidas a las vulneraciones mantenidas en el tiempo, han ido resolviéndose las acciones en Inspección de Trabajo, donde la misma señala lo manifestado por el sindicato SITES, proponiendo a las empresas para ser sancionadas”, asegura.

Se trata de “un incumplimiento continuo de las empresas del sector unido a que dichas empresas no desean avanzar en la mediación ni resolución de conflictos planteados por SITES, nos emplazan a volver a las calles”, avanza el portavoz de SITES.

Desde el ente sindical recalcan que se ha mantenido en el tiempo la falta de programación para que los profesionales del sector pudiesen comer dentro de su horario laboral, tanto en la empresa TASISA como ISCAN, ambas adjudicatarias del transporte sanitario urgente en Gran Canaria.

“Es incomprensible, que las empresas del sector del transporte sanitario en Canarias, una vez ya son apercibidas sigan incumpliendo las resoluciones de Inspección de Trabajo, y que la Administración, que debe estar notificada por el mismo organismo público y vele por el bien de los profesionales, permita dicha situación”, expresan desde la dirección del sindicato.

SITES lamenta que las empresas del sector no garanticen el cuidado de sus profesionales, lo que según el sindicato repercute en un servicio de menor calidad para los usuarios. Y señalan que el incumplimiento por parte de las empresas, obligan nuevamente a los profesionales del transporte sanitario a volver a la calle para exigir el respeto de sus derechos.

Por ello, se concentrarán esta vez en las dependencias de la empresa pública GSC (Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias), donde sostienen que los reiterados gerentes a cargo y de voluntad política, sin conocimiento del sector y que actúan con las manos atadas no dejan de dimitir, ser destituidos o cesar en el cargo a sabiendas que las soluciones que ofrece el Gobierno de Canarias desde la Consejería de Sanidad no cubre las necesidades de este servicio extrahospitalario y donde su actuación, no pasa por “colocar tiritas” sino por internalizarlo.