El profesorado de los conservatorios canarios, con cinco puntos de desventaja en el proceso para estabilizar plantillas

La oportunidad para algunos docentes de estabilizar sus puestos de trabajo se ha convertido en un dolor de cabeza en Canarias, sobre todo para los profesionales de algunas especialidades. El profesorado de conservatorios es el más afectado y teme quedarse en el paro tras toda una vida dedicada a esta profesión. Estos docentes nunca se han presentado a unas oposiciones en las Islas y no porque no hayan querido, sino porque la administración nunca ha sacado adelante ninguna Oferta de Empleo Público (OPE). Es por este motivo que en el proceso de estabilización docente que se materializará a lo largo de 2024, cuentan con cinco puntos de desventaja frente a otros profesores del resto del país, donde sí que se han celebrado oposiciones y podrán puntuar en ese apartado.

“La incertidumbre es máxima”, explica Any Poggio, portavoz de este colectivo en Santa Cruz de Tenerife y que lucha por revertir esta situación junto a su compañero Boro Vizcaíno, en Las Palmas de Gran Canaria. Ambos han participado desde el pasado año en movilizaciones para tratar de buscar una solución que no les aboque a ellos y a sus compañeros al paro. Lamentan además que los partidos que hicieron campaña con su causa durante las pasadas elecciones, como Coalición Canaria, ahora les den la espalda y no busquen una solución al respecto.

El pasado año, CC (que estaba en la oposición) promovió una enmienda que se incorporó a la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma. En esta se recoge expresamente que “las plazas referidas a los Conservatorios de Música de Canarias quedarán excluidas de las convocatorias ya publicadas en relación a las singularidades y excepcionalidades circunstancias del colectivo de docentes temporales de dichos conservatorios” y añade que para ello deberán “rectificarse” tanto el decreto de la oferta de empleo público como en las convocatorias de procesos extraordinarios de estabilización.

La misma ley agrega que “unas vez estudiadas las singularidades y excepcionalidades de dichas plazas” se procederá a una nueva oferta de empleo público, una vez se pueda asegurar mediante los informes jurídicos pertinentes que los trabajadores temporales afectados no concurran en una situación de desventaja con relación a otros posibles aspirantes y todo ello en “cumplimiento de la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de temporalidad en el empleo público y del resto del ordenamiento jurídico”.

Any Poggio recuerda que el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, trató de cambiar ese decreto en el ámbito estatal pero no fue posible. El pasado 13 de diciembre, el PSOE y Nueva Canarias presentaron en el pleno del Parlamento canario una Proposición No de Ley (PNL) para excluir de los procesos de estabilización de empleados públicos a los profesores de los conservatorios hasta que no se solucione su situación de desventaja respecto a los de otras comunidades. Sin embargo, esta fue rechazada por los partidos que sustentan al Gobierno de Canarias ahora (CC, PP, ASG y AHI), aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo, en la que desestimó un recurso interpuesto por 68 docentes de conservatorios contra el real decreto 270/2022.

La portavoz del colectivo en las Islas insiste en que esa resolución judicial está recurrida en el Tribunal Constitucional y remarca que se está incumpliendo así la ley canaria. “Ahora que CC y PP gobiernan se desdicen de lo que defendieron cuando estaban en la oposición y se desentienden de este colectivo, abandonándonos a un destino de desempleo indefinido y de exclusión social”. Además, señala que el objetivo de la última PNL presentada no era otro que el que se cumpliera con la Ley de Presupuestos de Canarias y “sobre todo, era promover un acercamiento de todos los grupos parlamentarios a favor del consenso, del acuerdo y compromiso político por la búsqueda de soluciones para este conflicto laboral que garantice la estabilidad real de estos docentes”.

Poggio remarca que los partidos que sustentan el Gobierno de Canarias se excusan en que hay un decreto estatal que hay que cumplir, pero al mismo tiempo, el mismo día en que se posicionaron en contra de esta PNL aprobaron otra contra la Ley de Amnistía, que recuerda que también es una norma estatal y que poco tiene que ver con las Islas. Insiste en cómo CC difundió varios vídeos y comunicados en campaña electoral con este tema para atacar a Ángel Víctor Torres y ahora la formación se desmarca de buscar una solución.

Además, la profesora de conservatorio recuerda que el hecho de que no se hayan convocado oposiciones en todos estos años no es culpa de los docentes sino de la administración y que precisamente CC es el partido que más años ha gobernado en el Archipiélago. “Es una cuestión de justicia laboral porque lo que no hay derecho es que después de 20 o 25 y 30 años interinas el Gobierno de Canarias nos dé una patada y nos ponga en la puerta de la calle simplemente por no poder concurrir al menos en unas condiciones de igualdad respecto a los demás aspirantes”, resume Any Poggio.

También subraya que el pasado 6 de diciembre el propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, dijo que el Estatuto de Autonomía de Canarias está más vivo que nunca. Sin embargo, la docente se pregunta “¿para qué sirve el Parlamento de Canarias si no cumple con sus propias leyes?”

Los sindicatos mayoritarios en la enseñanza, ANPE y STEC-IC, sostienen que hay que buscar una solución para el profesorado que se encuentra en esta situación de desventaja, e incluyen a especialidades de Arte y FP que se encuentran en similar situación. Por un lado, el portavoz de ANPE Canarias, Pedro Crespo, remarca que el proceso de estabilización no estabiliza a las personas sino las plazas y lamenta que además Canarias sacó todas las plazas y el resto de comunidades, no.

Tanto Crespo como el portavoz de STEC-IC, Gerardo Rodríguez, recalcan que en el caso de los conservatorios, además, las plazas son muy específicas: profesorado de violín, piano, trompa, clarinete… para las que salen muy pocas en todo el Archipiélago. Esto les sitúa en una desventaja mayor que el profesorado de materias comunes. La propuesta de ANPE es que una vez culmine ese proceso de estabilización, ninguno de los profesores que actualmente trabajan en los conservatorios de Canarias se quede en la calle, de manera que se busque una solución, aumentando las plazas o abriendo nuevos conservatorios en el sur de las islas, por ejemplo.

Por su parte, en los últimos días el colectivo de profesorado de conservatorios se ha reunido con el Diputado del Común para trasladar su queja y la incertidumbre en la que se encuentra el profesorado. Los docentes alertan de que se seguirán movilizando porque “se vulnera un principio constitucional de igualdad de concurrencia” en este proceso. “Nosotros no podemos concurrir así”, apunta Poggio.